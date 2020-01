El truco para poder lucir un 'summer dress' en pleno invierno

Apunta.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Parece imposible, pero no lo es. Con la llegada de las bajas temperaturas, nuestros armarios se llenan de jerseys, sudaderas, abrigos, pantalones de tejidos 'soft and warm', guantes, bufandas, gorros, sombreros... Algo totalmente natural si no queremos pillar un resfriado que nos tengo en cama una semana. Sin embargo, y aunque todas lo hacemos (repetimos), no estaría de más poder lucir ese vestido que tanto nos encanta pero que, desgraciadamente, "es de verano".

Pues todas atentas porque a día de hoy, podríamos decir que, aunque sí hay ropa "de invierno" (no pruebes a ponerte un plumas en pleno agosto para ir a la playa, por muy de moda que se ponga, que esperamos que no), puede que sí que podamos lucir las prendas 'summer' en esta época del año. ¿Cómo?

Cristina Pedroche ha dado con la clave. La presentadora ha lucido un precioso vestido vaporoso mini de manga fluida y escote en uve (a la venta online en la web de la firma Capriche) que ha combinado, muy sabiamente, con unas botas XXL. Efectivamente, en el calzado está la clave.

El truco está en coordinar este tipo de vestidos con calzado 'winter'. Puedes seguir el ejemplo de Cristina y hacerte con unas botas mosqueteras o puedes apostar por por botines de estilo militar con borreguito o incluso lucir unas UGG para un toque más 'esquimal'.

Eso sí, no te olvides de poner el toque final con un buen abrigo para cuando salgas a la calle. ¿Aún no te has hecho con uno? Tranquila, aquí te dejamos algunas opciones que, además, están de rebajas.