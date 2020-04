A lo Kim Kardashian total.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Fue una de las sorpresas más inesperadas de las Campanadas de 2019. Cristina Pedroche aparecía al lado de Alberto Chicote para despedir dicho año y darle la bienvenida al 2020 (que quién nos iba a decir la que nos esperaba) y su vestido no era como nadie se esperaba. Tras varios años en los que la presentadora optaba por la sensualidad de manera provocativa, en esta ocasión, el diseño elegido era un tributo a las curvas femeninas y a la artesanía.

Cristina conseguía impactar al lucir un original vestido escultura de Jacinto de Manuel realizado con pan de oro. Una pieza bautizada con el nombre de "Venus MMXX" y que llevó más de 650 horas de trabajo realizar.

"Con esta escultura siento que me puedo comer el mundo, que soy invencible e imparable. Me siento más poderosa que nunca y muy orgullosa de todo mi equipo que me han ayudado para brillar así y que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad", aseguraba Pedroche.

"La pieza final es resultado y evolución del primer bloque de escayola que empezamos a tallar mezclándolo con moldes directos sobre el cuerpo de Cristina, uniendo partes y medidas reales con otras idealizadas para conformar el busto de una diosa. Aquellos puntos donde las medidas del busto y de Cristina debían ser exactas se han llegado a tomar impresiones hasta en ocho ocasiones", confesaba su creador.

Y ese primer bloque de escayola ha sido el que Cristina Pedroche ha querido mostrarnos en una instantánea en la que la vemos tumbada y cubierta con dicho molde para comenzar a esculpir su vestido.

Una instantánea que nos ha recordado a las compartidas por Kim Kardashian cuando esta misma tuvo la idea de utilizar un molde de su cuerpo para crear el bote de su nuevo perfume.