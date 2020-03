Si te creías que un pantalón slouchy no podría ser tan elegante como un traje, aquí va este look de una influencer que nos ha dejado con la boca abierta

Todas las prendas ya las tienes en tu armario, verás.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Con los pantalones 'slouchy' te pueden pasar dos cosas: o los amas con todas tus fuerzas -vamos, como se puede amar a un pantalón- o lo odias. No hay término medio. Según hemos comentado en la redacción. quien los ama dice que son cómodos y tienen rollazos, mientras que quien los detesta alega que no favorecen y que son demasiado anchos. Eso sí, todas están de acuerdo en algo: no son los más elegantes porque para vaqueros elegantes están los pitillo, ¿verdad? Pues eso es lo que nos han dicho durante mucho tiempo y ha tenido que llegar la influencer alemana Füsun Lindner para quitarnos esa idea de la cabeza.

Aunque la mayoría de las influencers han dejado de compartir looks en sus cuentas de Instagram, hay otras que, aunque estén confinadas en sus ganas, todavía les quedan reservas en su galería... ¡y cómo nos alegramos nosotras en este momento! Cuando todo pase, todo volverá a ser como antes y, mientras tanto, seguiremos tomando ideas y desterrando falsos mitos, como el que nos acaba de descubrir la autora de la cuenta de Instagram @shortstoriesandskirts.

¡Y vaya lookazo se ha marcado! La experta en moda nos ha demostrado que un pantalón bombacho puede ser tan elegante (o más) que un pantalón de traje si sabes cómo combinarlo. Ella apostó por un pantalón blanco de Zara y lo conjuntó con una americana de cuadros, clave para darle ese toque sofisticado, camiseta blanca y salones. ¡El resultado no puede ser más espectacular! Ahora a ver quién se va a atrever a decir que un slouchy no favorece.