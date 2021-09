No creerás que este vestido negro de fiesta de Amelia Bono es de Zara

Menudo fichaje nos ha hecho la empresaria con este diseño drapeado de la nueva colección que podrás llevar en tu próximo evento de noche.

Julia García

Igual es un poco pronto para ponernos en 'modo Nochevieja'. Bueno, igual no, lo es. Pero es que ha sido ver el vestidazo negro drapeado del que ha presumido Amelia Bono en su perfil de Instagram y que nuestra mente viajara directamente al 31 de diciembre. Serán las ganas que tenemos de celebrar una Navidad por todo lo alto dos años después.

En cualquier caso, más allá de nuestro exceso de previsión, es indudable de la categoría a simple vista del vestido en cuestión. Si tienes un otoño con la agenda nocturna completita o planeas tenerlo, no se nos ocurre mejor compra para arrancar la temporada que esta. Y más teniendo en cuenta que, aunque a simple vista pueda parecer un diseño de lujo, es una de esas joyas económicas que solo Zara puede esconder en su catálogo.

Largo, de mangas largas y cuello cerrado y alto, el vestido liso destaca especialmente por el detalle drapeado en su cintura que da paso a una larga abertura frontal en la falda, un efecto similar, aunque en el lado opuesto de la prenda, al de la falda verde caqui, también de Zara, que hace unas horas vimos lucir a Eva González en las fotos promocionales de la nueva temporada de 'La Voz'.

En lo demás no se parecen ambas prendas porque el vestido drapeado de Amelia Bono pide a voces un contexto de gala, con sus zapatos de tacón, su bolso de categoría a juego y sus joyas vistosas para darle color o brillo al look de base negra, pero comparten ese detalle que es tendencia en el vestidor actual, donde las aberturas han cobrado un protagonismo sobresaliente recientemente.

Funcionan tanto en prendas relajadas como en vestidos de fiesta como este que Zara vende por 39,95 euros, el mismo precio de otro vestido que te hemos recomendado en las últimas horas, un diseño corto de tirantes que puedes utilizar como camiseta y pichi que María Pombo ha lucido en su última salida nocturna por Madrid.

Como ves, las celebrities más estilosas no han perdido el tiempo. Ya tienen preparado su armario para la llegada del otoño y, como es habitual, su primera opción ha sido bucear (y picar) en las nuevas incorporaciones de Zara de cara a la nueva temporada. No sabemos las demás, pero estamos seguras de que no pasará mucho tiempo sin agotarse este espectacular vestido negro que nos ha descubierto Amelia Bono.