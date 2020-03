Todos contra el coronavirus: las marcas que sacan su lado más solidario para acabar con el Covid-19

Juntos seremos invencibles.

PILUCA SANTOS

Parece una pesadilla pero, cuando nos despertamos por la mañana, todo es tal y como en sueños. El coronavirus nos mantiene recluidos en casa, en el mejor de los casos, en el peor, tiene a enfermos postrados en camas de hospitales que luchan por recuperarse de la enfermedad. Los recursos son escasos y hay falta de respiradores, mascarillas, geles desinfectantes, batas… Pero este virus también está sacando nuestro lado más solidario y ya son numerosas las firmas que han aportado su granito de arena en la lucha porque todo saldrá bien.

- Amancio Ortega dona 300.000 mascarillas y podría fabricar batas protectoras

- Amancio Ortega dona 25 millones de euros para crear un fondo común con los grandes del Ibex 35 y comprar material sanitario por valor de 150 millones para frenar el coronavirus

Desde Italia, Dolce&Gabbana fueron de los primeros en sumarse a la causa y están financiando un proyecto de investigación cuyo objetivo es aclarar las respuestas del sistema inmune al coronavirus SARS-CoV-2. Unos días después, el grupo LVMH comunicó que todas sus plantas en Francia, en las que fabrica sus perfumes para firmas como Givenchy, se iba a poner a elaborar geles desinfectantes, un ejemplo que también han seguido otras marcas como la multinacional de moda y perfumería Puig, que ha ofrecido al Gobierno su capacidad de producción para fabricar geles desinfectantes y evitar así el desabastecimiento de estos productos en el sistema sanitario por el coronavirus.

El grupo L’Oréal se ha volcado con la causa y, al igual que Beiersdorf y Cantabria Labsm, lleva ya unas semanas fabricando desinfectantes y para colaborar con las pequeñas empresas, como peluquerías o perfumerías, que distribuyen productos de las marcas del Grupo, congelará sus facturas hasta que puedan reabrir sus negocios. Además Roche-Posay proporcionará al personal sanitario, los farmacéuticos, a los hospitales, las residencias de ancianos y las farmacias desinfectante para manos y Garnier a sus clientes europeos.

El mundo de la moda se ha volcado. Hace unos días se hizo público que Amancio Ortega ha donado 300.000 mascarillas y se ofreció a fabricar batas protectoras, guantes, gorros y demás material de uso sanitario en sus instalaciones de Galicia y ponía a disposición del gobierno su red logística para servir de enlace con China en el traslado de materiales, su primogénita saltaba a los titulares por realizar otra donación millonaria a título personal: más de un millón de mascarillas, 5.000 trajes protectores y 50.000 pantallas protectoras que llegaron el domingo a nuestro país para aliviar el desabastecimiento de material médico en la lucha contra el Covid-19. A título personal, su hija mayor, Sandra Ortega Mera ha donado más de un millón de mascarillas y 5.000 trajes protectores para luchar contra el coronavirus.

C&A ha anunciado que va a donar 41.000 mascarillas al Hospital Universitario La Paz de Madrid y un total de 240.000 mascarillas protectoras a varios hospitales de Europa.

Y firmas más pequeñas pero enormemente solidarias como La Condesa, Wolflamb, Bimani 13, Evitaloquepuedas, Paquito Martin Design, Barey, Rocío Osorno Atelier, María Ávila, Victoria y Juan Avellaneda, entre otras, están fabricando mascarillas para donarlas a hospitales y todo personal que tiene que trabajar estos días de cara al público.

Bacardi Limited ha donado tres millones de euros para apoyar a la industria de bares y restaurantes y en IM CLINIC, especialistas en medicina estética, llevan más de dos semanas colaborando y han ofrecido su material hospitalario a la Sanidad Pública.

También nos entretienen

Estar en casa confinado no es fácil y gracias a los concursos de Verbena Madrid, que ha animado a sus seguidoras a dibujar alguno de sus pendientes y coronas, o Javier Simorra que, a través de Héroes anónimos comparte historias contadas sobre sus clientas sobre todos esos héroes que trabajan en la sombra: médicos, celadores, policías, barrenderos, periodistas…

Bajo los hashtags #todoirábien y #quedateencasa, la marca de moda Yerse comparte y nos invita a compartir: espacios para teletrabajar, recomendaciones de libros, series, películas, listas de música, propuestas de looks cómodos, artículos de interés, etc. Además, han creado un concurso y te invitan a enseñar conhashtag #yerselookazodecuarentena, tu prenda Yerse más especial. El mejor look será premiado con prendas valoradas en 100€.