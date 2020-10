El conjunto de punto bordado más bonito del otoño lo tiene María F. Rubíes y es de Mango

El fichaje que necesitas para un 'total look' perfecto de temporada.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Te guste o no, el frío ya ha llegado para quedarse durante una larga temporada. Por ello, las prendas más abrigadas vuelven a convertirse en nuestra opción favorita, ¿o no?

Este otoño hay un tejido que vuelve a la carga con más fuerza que nunca... Efectivamente, hablamos del punto. Es calentito, cómodo, suave y tiene una caída muy favorecedora para todo tipo de siluetas. Y es que las chicas que más saben de moda son conscientes de todas sus ventajas y por esta razón es una de las tendencias del momento.

Lo llevan todo tipo de 'influencers', desde María G. de Jaime, pasando por María Pombo, y hasta la mismísima Kendall Jenner (que tiene un conjunto de chaqueta y top en lila precioso que Stradivarius ha reversionado recientemente). En este sentido, los cárdigans o los tops de punto son un 'must have' de 'street style' y tampoco pueden faltar en tu armario.

- Nunca hubieras comprado esta chaqueta de punto rosa de Zara hasta que se la has visto a María Fernández Rubíes

- La chaqueta de punto de Mango que querrás en negro, gris y beige (y otras diez propuestas para resolver qué ponerte en entretiempo)

Encontramos infinitas opciones en los principales escaparates de firmas de moda para poder llevar este tejido, sin embargo María F. Rubíes nos ha mostrado el conjunto de punto más bonito del otoño con el que conseguir un look digno de 'influencer' por muy poco dinero, ya que es de Mango.

La 'instagrammer' ha compartido un post en el que aparece con un 'total look' de punto (de chaqueta y top) con flores bordadas con el que ha enamorado a todas sus 'followers', y no es para menos porque no puede ser más IDEAL.

Hablamos de un top de tirantes de punto en color verde pastel, que cuenta con un sutil bordado de florecitas amarillas y terminaciones canalé que la 'influencer' ha conjuntado con un cárdigan a juego.

María ha llevado ambas piezas con unos 'jeans' y un bolso del mismo color, de manera que ha conseguido un estilismo monocromático precioso.

Tanto el top como la chaqueta son de Mango. En concreto el top está disponible en la web de la firma catalana a un precio de 19,99 euros.

Mientras que, por su parte, el cárdigan, que tiene un precio de 29,99 euros, está agotado en la 'e-commerce', aunque quizá puedes probar suerte en tienda física.

Y es que, aunque María F. Rubíes ha decidido dar protagonismo a una misma tonalidad en su 'outfit' (y nos encanta), creemos que combinar este tipo de prendas con unos vaqueros clásicos y botines se va a convertir en una alternativa perfecta para acertar con nuestro look esos días en los que no sabemos qué ponernos. ¡Tomamos nota!