La 'influencer' Melissa Villarreal descubre el ' total look' en rebajas más original de color rosa que hará que, te guste o no este tono, caigas rendida al encanto de su dulzura.

Cecilia Franco

Si tenemos que hablar de algo que nos haya sorprendido esta temporada es el tema de los colores. La gama de colores en tendencia ha sido una grata sorpresa para algunas y un gran disgusto para otras. ¿Por qué? Porque este verano el rosa viene pisando fuerte y Melissa Villarreal lo confirma con un conjunto de lino que, ames u odies este dulce color, desearás ver 'la vie en rose'.

Cuando comenzamos a indagar en las webs de nuestras tiendas 'low cost' favoritas en los inicios de la temporada, nos dejó impactadas el poder que iba cobrando este tono en todas sus variantes. Este color conectó a Irina Shayk con la reina Letizia y, más tarde, en las rebajas observamos que en Zara los pantalones anchos que estaban arrasando eran rosas.

'La vie en rose', falta nos hace en estos tiempos ver la vida con esos ojos. Y, aunque tengamos en el radar los mejores vestidos de Zara y Mango (algunos rosas) para disfrutar al máximo de lo que queda de verano, es cierto que este verano están triunfando los conjuntos, y si son 'rose', mejor.

Algo así como 'total looks' que parecen, pero no son vestidos. Vamos, originalidad en estado puro. ¡Justo lo que nos transmite Melissa Villarreal!

La 'influencer' no deja de descubrirnos tesoros 'fashion' diferentes y originales. Prendas y conjuntos más allá del mundo 'low cost' que nos encantan porque, realmente, hace cada uno de sus looks únicos y demuestra la capacidad que tienen los complementos para modificar cualquier básico. Ahora con las rebajas, está aprovechando para descubrirnos prendas especiales para que, hagamos realidad nuestra 'wish list' de tendencias, y vayamos corriendo a por ello sin remordimientos. ¡'Caprichito' a la vista!

En esta ocasión, nos sorprende con un conjunto de lino en color rosa de falda y top que pertenece a la firma Sandro París. Un top en tono rosa con mangas abullonadas (ahora por 124 €) que combina a la perfección con la minifalda asimétrica con volante (ahora por 116 €) y que podrás llevar también por separado.

Este 'total look' nos encanta porque está rebajado y es nuestra oportunidad para hacernos con este diseño de ensueño y, porque todos pensarán que se trata de un vestido, pero solo los más observadores descubrirán que se trata de un dos piezas. ¡Viva el rosa!