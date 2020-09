Sí, confirmamos que Dakota Johnsson tiene un master en combinar vestidos blancos con zapatillas Adidas

Con una agenda tan apretada, casi parece lógico que la actriz escoja un look 'working girl' para la promoción de la película... eso sí, siempre dándole su toque personal.

Silvia Vázquez Rábano

Visita a 'El Hormiguero'

Berta Vázquez no solo nos ha conquistado por sus actuaciones en pantalla ('Palmeras en la Nieve', 'El Accidente', 'Vis a Vis'), sino también por su impecable estilo. La actriz ya es todo un referente de moda para el público más atrevido y el look con el que ha acudido a 'El Hormiguero' no ha hecho más que confirmarlo.