Confirmado: este vestido blanco de Zara es el nuevo objeto de deseo y se ha agotado dos veces (pero volverá)

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

No hay verano sin vestido blanco. Es posiblemente el vestido, junto con el LBD, que mejor se adapta a las tendencia año tras año y esta primavera-verano 2020 ya hemos encontrado un vestido que es el nuevo objeto de deseo entre las fans de la moda de Zara. Hay un vestido que ya se ha agotado dos veces y justo solo unos días después de que empezara la fase 0 de la desescalada. ¿Casualidad? No lo creemos. Con los primeros paseos a todas nos apetece salir a caminar un rato y vernos guapas. ¿y por qué no hacerlo con una prenda de estreno?

Hace unas semanas, en el rincón ordenado de Zara (lo decimos en sentido metafórico porque cuando se empezó a comercializar el vestido 'best seller' todavía no estaba abierta ninguna de las tiendas de Inditex ni del resto de firmas, solo los supermercados) encontramos un vestido blanco que tenía todas las papeletas para convertirse en un 'must have'.

Se trata de un vestido corto con escote pico amplio y cuello bobo amplio con bordados perforados. La manga es corta y abullonada acabada en elástico; en el bajo, unos volantes. Cuesta 29,95€ y es uno de esos vestidos que nos trasladan a la infancia y que además favorece a todas.

Desde hace varios días, está agotado, aunque, eso sí, lo han repuesto en un par de ocasiones y solo en algunas tallas. De momento, parece que Zara seguirá escuchando nuestros deseos y lo volverán a reponer porque la opción coming soon, con la que te avisan cuando vuelva a estar disponible, sigue activa.