Las 5 reglas de oro si quieres seguir llevando shorts en otoño y no morir en el intento

Guía rápida para sacar el máximo partido a esta prenda en los meses de frío.

María Aguirre | Woman.es

Casi del mismo modo como salen del armario en cuanto las temperaturas empiezan a subir, los shorts vuelven a entrar en él a esperar hasta el próximo verano en el momento en el que el cambio de estación se hace efectivo. Pero esta temporada nos hemos propuesto que esto no vuelva a suceder y para ello hemos ido en busca de ayuda.

Queremos reafirmar nuestra idea de que los pantalones cortos también pueden ser para el otoño y suerte que son muchas las mujeres que nos dan la razón con sus estilismos. Instagram está lleno de looks realmente inspiradores en este sentido, gracias a los cuales hemos podido elaborar una pequeña guía práctica con la que aprender las reglas básicas para que el uso de esta prenda en los días de frío no sea un fracaso sino todo un éxito.

1. La blazer, tu mejor aliada

No se nos ocurre una mejor compañera para los shorts que una americana. Si esta además es larga, ligeramente oversized y a cuadros, mejor que mejor. También puede funcionar un trench, una chaqueta de punto o incluso una sobrecamisa ahora que las tiendas se han llenado de versiones de esta prenda, pero nada como una bonita blazer para elevar tu look. Al fin y al cabo se trata de abrigar la parte superior del cuerpo al tiempo que juegas con los volúmenes y la altura de las prendas para que el contraste cree el efecto más favorecedor.

2. La importancia del calzado

Di adiós a las sandalias y alpargatas que tanto has lucido en verano y dale un respiro a tus zapatillas favoritas. Es tiempo de abrazar con fuerza las nuevas tendencias en calzado otoñal porque con ellas conseguirás la mejor de las combinaciones. No importa si optas por botas con cordones, por botines tipo chelsea o por unas clásicas botas altas, cualquiera puede funcionar si las llevas con convencimiento. Tampoco tengas miedo a probar el mix de mocasines con calcetines porque puedes llevarte una grata sorpresa. Recuerda que quien no arriesga, no gana.

3. La elección del modelo

Son muchas las versiones que vas a poder lucir este otoño, siendo nuestras favoritas las de efecto cuero, las bermudas de pinzas y, por qué no, las mallas ciclista. Elige siempre las que sean de tonos oscuros y, al igual que en el caso del calzado, guarda mejor hasta el próximo verano los modelos más finos y de alegres coloridos para cuando los rayos de sol calienten de nuevo.

4. Viva el total look

Ante la más mínima duda de con qué llevarlo, opta por el total look. El monocromatismo es el gran recurso en caso de vacilación y más si hablamos de colores como el negro -destierra la idea de que vestir oscuro es aburrido-. Si es excesivo para ti, puedes jugar con los complementos en algún tono llamativo o animarte a probar con la gama de intensidades de un mismo color. Aplica esto siempre que vayas a vestirte y no fallarás.

5. Adiós al miedo

El último consejo es el más sencillo y fácil de aplicar. Es momento de perder el respeto a probar nuevas combinaciones y atreverse a dar el paso porque solo así lograrás looks con los que verdaderamente te sientas cómoda. El método prueba-error es el que mejor va a ayudarte a sacar toda esa creatividad que llevas dentro.