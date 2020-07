Del pareo a un pañuelo, cómo hacerte un bikini o top de manera rápida y fácil

Gracias Sara Escudero por la idea.

El crop top es una de las prendas estrella de la temporada, y es que no hay 'incluencer' ni 'celebrity' a la que se le resista. Se trata de una prenda que, además de fresquita, dará un toque de lo más original a cualquiera de tus looks de verano, ya sean de 'street style' como de playa.

Si juntamos la tendencia de los tops con otro de los accesorios más 'trendy' del verano el resultado solo puede ser bueno, ¿no? Hablamos de los pañuelos, un accesorio que se ha convertido en un 'must' esta temporada para completar cualquier look. Y es que si Olivia Palermo ya nos desveló el truco de cómo llevarlo para tapar la mascarilla e ir protegidas sin renunciar al estilo, hoy buceando en Instagram hemos encontrado la manera de darle un doble uso a ese pañuelo que tanto te gusta al llevarlo como top o bikini.

Aunque es cierto que no se trata de una tendencia nueva, pues ya hemos visto años atrás a 'celebs' e 'influencers' de todo el mundo llevar bandanas (que este año se han vuelto a poner de moda), fulares y pareos con mucho estilo, desde Bella Hadid o Beyoncé hasta Mery Turiel, lo que también es muy cierto es que la tendencia parece que regresa con mucha fuerza, y nos encanta.

En esta ocasión ha sido la 'it girl' Sara Escudero la que se ha atrevido a lucirla en redes sociales y tenemos que admitir que el resultado no puede ser más chic. Por ello, en Woman.es hemos investigado cómo llevar a cabo este 'do it yourself' para compartirlo contigo.

Aunque existen cientos de maneras de llevar un pañuelo como top, en este caso nosotras hemos optado por la opción que Sara Escudero muestra en su perfil de Instagram, es decir llevándolo anudado por la parte delantera a modo de 'micro top'.

Antes de nada, tenemos que decirte que el truco está en optar por un pañuelo que sea lo suficientemente grande para que puedas manipularlo y confeccionarlo a tu gusto (y para que sientas que tu pecho está lo suficientemente sujeto). ¿Estás lista? Pues coge papel y boli y toma nota del paso a paso para que puedas hacerlo tú misma en casa. Créenos si te decimos que no te llevará más de un minuto.

1. Coge un pañuelo grande y dóblalo en forma de pico (a modo triangular y dejando el pico hacia abajo). Después, coge el pico y llévalo a la parte central del pañuelo.

2. Dobla el pañuelo por la mitad y enróllalo hasta conseguir el grosor deseado para que te tape el pecho.

3. Colócatelo sobre el pecho, dejando los extremos del pañuelo en la parte delantera para que puedas anudarlo.

4. Una vez que el pañuelo esté colocado, haz un doble nudo con los extremos que se han quedado delante para que quede bien sujeto y no se suelte. Puedes esconder los lazos del anudado, tal y como hace Sara Escudero, pasando el lazo hacia la parte interior del nudo.

5. Finalmente, estira el pañuelo en cada pecho para cubrirlo a tu gusto.

Además de esta manera, existen cientos de posibilidades más de llevar un pañuelo como top. A continuación te dejamos un par de vídeos tutoriales que te explican a la perfección cómo conseguir un top de manera rápida. ¿Te apuntas a la tendencia?