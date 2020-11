El combo de la reina Letizia para acertar con un look ‘working girl’ de lo más sofisticado: falda plisada, jersey de punto y abrigo de pelo

SUBLIME.

Cuando hace unas semanas os hablamos de los abrigos que eran tendencia, no se nos escaparon los abrigos de pelo. Aunque hace un par de temporadas que están con nosotros, este invierno 2020 han vuelto a las pasarelas de la mano de Prada y Stella McCartney (y más tarde, a la calle) y la reina Letizia ya ha tomado nota de las tendencias. Lo ha demostrado este mismo martes, cuando ha retomado su agenda de compromisos profesionales para acudir al acto de clausura de la XII convocatoria de "Euros de tu nómina", un proyecto del Banco Santander para ayudar a diferentes ONGs. Además este año ha habido una mención especial a Cruz Roja Española por su apoyo durante la pandemia del Covid-19 a las personas en situación de vulnerabilidad a través del programa Cruz Roja Responde.

La reina Letizia llegó a la sede del banco en el Paseo de la Castellana de Madrid con uno de los mejores looks working girl que le hemos visto hasta la fecha. Acertado, elegante y muy sofisticado, la soberana, como viene siendo habitual en los últimos meses, rescató de su armario prendas que ya había lucido en anteriores ocasiones.

Eso sí, eso no le ha restado elegancia al look en el que la falda plisada era la auténtica estrella. Firmada por Reiss, una marca británica habitual en el vestidor de Kate Middleton, Olivia Palermo y otras 'it girls', la falda degradé en rosa y negro de la reina Letizia, que estrenó el pasado mes de marzo durante un acto de conmemoración por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, nos ha vuelto a enamorar.

Lo combinó con una blusa de satén rosa, que le vimos por primera vez en FITUR en 2017, y unos salones de Manolo Blahnik. Remató el conjunto con un abrigo efecto ‘furry’ rosa pastel de Carolina Herrera.