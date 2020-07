El combo perfecto para un día de playa lo tiene Nuria Roca: gorra, bañador y pareo

Un día más, la presentadora nos da una lección de estilo con su look de playa

Si ayer Nuria Roca derrochaba elegancia con una túnica ‘tie dye’ que, por cierto, está rebajada,hoy nos ha vuelto a dar una lección de estilo con el combo perfecto para un día de playa. Aunque en estos días de verano y mar lo que importa es tener un bikini o un bañador y lo demás es prácticamente secundario, los looks de playa cada vez cobran más protagonismo y nos lo ha vuelto a demostrar la presentadora. Vale que ella de por sí tiene estilazo, pero, oye, una vez más se ha superado. Mira, mira.

No hay día de playa sin look de Nuria Roca que queramos copiar, vamos, como nos pasa cuando acude a 'El Hormiguero' y en todos los looks que sube a su Instagram. Aunque los vestidos cortos son muy cómodos, las prendas XXL, ya sean monos, pareos, kaftanes o túnicas, ganan cada vez más adeptas entre las expertas en moda. Son perfectos para llevar con sandalias planas, con alpargatas o con cuñas porque son todo comodidad y sofisticación. ¡Y Nuria Roca ha apostado por ello!

En su última foto de Instagram aparece con tres básicos de una jornada de playa. Consciente de lo peligroso que es quemarse, Roca ocultó su rostro con unas gafas de sol de montura metálica y gorra 'tie dye'. Esta vez sí le vimos el bañador, un modelo negro con topos y encaje y pareo rojo, un color que además sienta genial a las morenas. ¡Ella sí que sabe!