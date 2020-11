El combo perfecto de Carlota Casiraghi para un día de otoño: chaleco, riñonera, pantalón pitillo y zapatillas deportivas

Fácil de copiar.

Todas, absolutamente todas las mujeres en el mundo, tenemos un look en el que confiamos cuando no sabemos qué ponernos, cuando tenemos prisa, cuando queremos sentirnos cómodas y, sin duda alguna, el último conjunto que le acabamos de fichar a Carlota Casiraghi es de esos que repetiría una y otra vez porque son perfectos para el día a día. Aunque sobre la alfombra roja Carlota es una de las mujeres más elegantes del mundo, cuando pasea por París, que es donde vive con su marido Dimitri Rassam, y sus dos hijos, tiene una imagen muy alejada del glamour que caracteriza a la realeza monegasca. Carlota Casiraghi pasa completamente desapercibida, pero nosotras no hemos podido evitar analizar su look porque es de esos conjuntos a los que merece la pena echar un vistazo porque esta cuajado de tendencias.

Aunque desde hace unas semanas en Instagram ya reinan los abrigos, la segunda hija de Carolina de Mónaco sigue confiando en las prendas de entretiempo y ha sustituido el clásico abrigo por un chaleco acolchado, que, a su vez, es una de las prendas más de moda. Hace unos días Bershka renovó sus estantes con nuevas piezas, entre ellas, con chalecos en colores muy llamativos, como en naranja o el verde flúor, pero Carlota apostó por una versión más discreta en estampado militar.

Pero, ojo, que esa no es la única prenda de las que nos hemos quedado enamoradas porque, si algo tenemos claro, es que los complementos son claves para la princesa monegasca. Los pantalones pitillos y el jersey de punto son dos básicos en cualquier armario, pero, para marcar la diferencia, apostó por unos complementos poco convencionales.

Por un lado, en lugar de llevar un bolso, la ‘royal’ se decantó por una riñonera negra, muy cómodo sobre todo cuando eres mamá y, como ella, llevaba a los peques al parque. Por otro, las zapatillas. Y si Kate Middleton apuesta por las clásicas Superga, Carlota se decantó por un modelo runner de Asics en tonos flúor. Remató el conjunto con un gorro de lana y, por supuesto, una mascarilla.