La fórmula infalible para vestir con tonos dulces de la cabeza a los pies (y no acabar con sobredosis de azúcar).

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Pasarelas, 'insiders' e Instagram están de acuerdo esta temporada: la mejor forma de llevar los colores pastel es a modo de 'total look'. A priori puede parecer complicado (¿demasiado dulce para ti, amiga?), sin embargo, las que más saben de moda no tienen dudas: combinar diferentes tonos pastel en un mismo look es supertendencia.

Probablemente los responsables de este auge por los tonos más dulces de la paleta sean el azul celeste y el lila, los dos colores que han marcado los mejores looks del 'street style' del verano... sobre todo cuando se mezclan entre sí.

La fórmula, tan atrevida como efectiva, pone en evidencia uno de los secretos de estilista más inesperados: cuando creas que dos colores no combinan entre sí, prueba a rebajar su carga cromática hasta su versión pastel... y magia. ¡Nunca falla!

La prueba la encontramos en las calles de la capitales de la moda y los perfiles de Instagram de chicas con tanto estilo como Alexandra Pereira, Leonie Hanne o las hermanas londinenses Olivia & Alice, quienes han puesto de manifiesto que sumas tan inesperadas como rosa bebé + amarillo suave, verde 'mint' + lila o azul clarito + salmón ¡funcionan de maravilla!

En las últimas pasarelas, firmas de lujo como Chanel, Giambattista Valli o Hugo Boss se decantan por estilismos pastel monocolor, sin embargo las propuestas de la temporada otoño-invierno 2020-2021 de Miu Miu o Chloé apuestan ya por este mix de tonos azucarados que promete marcar tendencia en los próximos meses.

¿Te animas a ponerlo en práctica? Echa un vistazo a este 'shopping' almibarado con camisas, vestidos, pantalones y demás piezas en colores pastel ¡y que empiece el juego!