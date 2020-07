¿Cómo combinar los colores pastel cuando crees que la tendencia es cursi y no es para ti?

¡Que vas a parecer tú un cupcake o un macaron si te vistes de colores pastel! Que no, amiga, que aquí sabemos de lo que hablamos.

Hay tendencias que duran apenas una semana (literal): nos enamorados de prendas que pasados unos días aborrecemos y acabamos dejando en el olvido. Las hemos visto tanto en Instagram y en las tiendas que se convierten en más de lo mismo. Sin embargo, aunque la tendencia de los colores pastel se veía venir desde febrero y la pandemia ha estado de por medio, no ha habido nada que la frenara. A finales de julio podemos decir que los colores que más de moda están este 2020 son los tonos pastel.

Pero está claro que no nos ha pillado por sorpresa porque meses antes ya triunfaron en la pasarela. Los looks en bloque en tonos sorbete pasearon en los desfiles de firmas como Jacquemus, Max Mara, Lacoste, Burberry o Giambattista Valli y, una vez reposada la tendencia, ha conquistado a la calle, a las' influencers' y a las firmas 'low cost', que no han perdido esta baza y han llenado todos los estantes de colores pastel.

Eso sí, saber llevarlos con estilo es de todo menos fácil. “¿Cómo combinar los colores pastel?” es la pregunta que más de una nos hemos hecho. Nadie puede negar que sean colores bonitos, es más, son muy favorecedores y en verano son perfectos para aumentar el efecto bronceado, pero ahí está el miedo a parecer tan cursi como un cupcake o un macaron. Lo más sencillo sería apostar por el blanco o el negro, que son tonos que quedan bien con todo, pero este año la tendencia manda y toca jugar con los colores entre ellos.

Hay combinaciones infalibles con los colores pastel:

- Rosa + azul

- Rosa+ amarillo

- Azul celeste + lila

- Verde + rosa

- Verde + lila

Pero mejor que eches un vistazo a los looks de Alexandra Pereira, Blair Eadie y otras influencers, que nos dan las claves para llevarlos como una experta en moda en la fotogalería que te hemos dejado más abajo.