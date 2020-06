Bañadores y bikinis sexys y elegantes para mujeres de todas (TODAS) las tallas.

Clara Hernández | Woman.es

De la cara oscura del confinamiento pueden surgir grandes proyectos. Así ha sido para la diseñadora Johanna Calderón, conocida por sus diseños de moda flamenca y de novia —un sector que se quedó completamente estancado con el encierro— y quien ahora acaba de lanzar su primera colección de baño dirigida a "mujeres de todas las tallas". En la primera semana, y coincidiendo con la campaña de presentación que protagoniza la imponente Lorena Durán, "la respuesta ha sido brutal", reconoce la madrileña al otro lado del teléfono, que relata cómo surgió y llevó a cabo este proyecto exprés.

"Con la cuarentena se cancelaron la Feria de Abril y las demás ferias, las bodas, la demanda de trajes de invitada... Pasé de un ritmo de trabajo de mil, a cero", explica. De ahí nació la necesidad de reinventarse y probar con la moda de baño, porque verano "habría".

"Es 'curvy real", subraya la diseñadora, que conoce dicho mundo de primera mano: "Soy consumidora de moda curvy porque tengo una talla 44 y siempre ha sido un mundo encontrar un bañador apropiado por sus medidas. Si buscaba un modelo con espalda al aire o tirantes finos, no me sujetaba suficientemente el pecho. Y encontrar una copa 95DD es casi misión imposible a no ser que mires en marcas internacionales o muy caras".

Por eso, su colección, que ha probado ella misma, reúne esas cosas que el público curvy demanda "de verdad" y a un precio bastante asequible (69 euros + gastos de envío), más teniendo en cuenta su proceso de producción 'made in Spain' y prácticamente artesanal. "No he buscado una fábrica fuera donde todo se hace más barato. Los modelos se hacen en mi taller, donde doy empleo a mujeres mayores de 45 años. Se hacen uno a uno, a mano. Y se tiene mucho en cuenta el reciclaje".

En cuanto a los desafíos que plantea el diseño de una colección de baño curvy, Johanna los tenía claros: "Sé que estoy cómoda con un bikini que me tape la barriguita. Tuve muy en cuenta la forma de la silueta —pecho, cintura y cadera—. Si tienes cadera, las perneras altas alargan la figura pero yo me había probado las perneras XXL que ahora están tan de moda y no eran para mí. En algunos de los modelos, como el Seychelles o Tulum, los volantes en diagonal consiguen ese efecto, pero con una pieza debajo específica para que te sientas vestida, no desnuda".

También los tirantes "deben tener el largo justo para sujetar el pecho" y la forma conveniente para que "no se te salgan por los laterales cuando te tumbas". Y se han escogido licras de calidad sin forro pero que llevan doble tejido cosido a mano y vuelto, sin costuras que se claven, y que se secan rápidamente y no ceden. "Al llevar la doble capa de licra, el tejido te sujeta y te hace sentir bien y cómoda". Tampoco hay cierres, todo va anudado para poderlo ajustar a la medida exacta.

En cuanto a las tendencias, los volantes, uno de los sellos de la casa, aparecen como denominador común en casi todos los modelos. Y colores lisos cítricos, morados, amarillo, turquesa "porque hay que poner alegría y color al mundo".

La campaña de Lorena Durán, donde la modelo española internacional luce espléndida, sin Photoshop para licuar ni borrar estrías, es otro de los aciertos del lanzamiento que sabe a glamour y verano. Y que está teniendo, sorprendentemente, también éxito entre compradoras con tallas pequeñas.

Sobre el 'body positive', Johanna lo tiene claro: "Está siendo más real que nunca. Ha llegado un momento en el que en las redes la gente muestra sus estrías, su pecho caído, sus caderas. Llega para quedarse porque la gente está cansada de los estereotipos".

Mira nuestros modelos favoritos de la colección, presentada por Lorena Durán.