Nos 'colamos' en el armario de Kimberley Tell: hablamos de estilo, moda y música

La canaria protagoniza, junto a Gomz, el nuevo fashion film de Levi's, que cuenta una historia de amistad de verano entre los dos artistas que se encuentran durante sus vacaciones en un resort de estilo vintage.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Kimberley Tell es una joven compositora, escritora y cantante; además de actriz de televisión, teatro y cine, conocida por interpretar papeles en series como 'Hierro' o 'Buscando el Norte', entre otros. En el ámbito musical, la canaria no deja de sorprender a todo el mundo con su elegante reintrepretación del indie pop y el neo soul. Para este 2021, Kimberley Tell tiene guardado un nuevo proyecto musical que irá viendo la luz a lo largo del año y en donde la artista nos seguirá mostrando ese talento multidisciplinar que esconde.

Además, es la protagonista, junto al cantante Gomz, del nuevo fashion film de Levi's, en el que nos transmiten la alegría de la época estival que está a puntito de acabar en una aventura a través de looks holgados y desenfadados, prendas sostenibles y vivos colores. Destacan también las prendas de estilo 'dual gender' y los complementos como los bucket hats, las chanclas y las sling bags.

Por ello, quisimos hablar con la artista sobre su estilo, las prendas y complementos que abundan en su armario y, como no, de su faceta musical, con la que está conquistando gracias a nuevos trabajos como 'Emoji', tema que relata un romance que no pudo ser y en el que se expone la incapacidad de comunicación en tiempos en los que las redes sociales lo invaden todo.

Volviendo a la moda, define su estilo como 'comfy cute', una etiqueta de cosecha propia con el que poner nombre al tipo de prendas que llenan su armario, pues en ellas prima la comodidad sin dejar a un lado la feminidad. En cuanto a piezas imprescindibles en su día a día, no pueden faltar por supuesto un buen par de vaqueros que sean cómodos pero que a la vez sienten fenomenal.

