Coco Brandolini, la mujer detrás de la colección más exclusiva y artesanal de Dolce & Gabbana

Empresaria, madre y con un sentido del estilo exquisito, charlamos con Coco Brandolini en Madrid durante un viaje profesional muy especial.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Nunca antes los diseños de la Alta Moda y Alta Sartoria de Dolce & Gabbana habían pisado España, hasta ahora. Testigos de excepción de una de las colecciones más exquisitas, cuidadas, espectaculares y delicadas, Woman ha podido disfrutar de una agradable charla en Madrid con Coco Brandolini quien diseña, año tras año, unas creaciones que son verdaderas obras de arte.

Y como de arte estamos hablando, nos citamos con Coco en la galería madrileña Nicolás Cortés para ver de primera mano los cinco looks de Dolce&Gabbana Alta Moda y Alta Sartoria que forman parte de la exhibición "La evolución de la retratística y la moda desde el s. XV al XX".

Una muestra que establece un diálogo entre moda y pintura que lleva a reflexionar sobre el devenir de la indumentaria tradicional a lo largo de la historia hasta llegar a su reinterpretación actual. Un giro de 180º que realiza de manera magistral, Coco Brandolini, quien además de embajadora de la firma, es el cerebro detrás de estas prendas realizadas de manera artesanal y que trasmiten historia y tradición.

"Son horas y horas de trabajo, pero el resultado merece la pena. Es muy gratificante poder participar en algo tan bonito e histórico como son las colecciones de Alta Moda y Alta Sartoria de Dolce&Gabbana. Me entiendo fenomenal con Domenico y Stefano y ellos me dan toda la libertad creativa que necesito para poder llevar a cabo estas prendas que no solo visten, sino que enamoran", nos cuenta recién aterrizada en la capital, ciudad que llevaba años sin visitar y de la que tiene memorias imborrables.

"Me encanta Madrid. Tengo grandes amigos aquí", asegura. Sin embargo, con la pandemia y sus compromisos profesionales de por medio no podrá disfrutar del ocio madrileño tanto como le gustaría. Mujer hecha a medida, Coco es una exitosa empresaria que compagina su faceta laboral con su papel de madre: "Es complicado, pero tengo un equipo maravilloso con el que me entiendo a la perfección. Con ellos todo es fácil".

Como fácil no es crear todos estos diseños de la Alta Moda y la Alta Sartoria de Dolce&Gabbana que requieren horas y horas de trabajo. Tres meses, como mínimo, se requieren para llevar a cabo cada una de estas exquisitas piezas que han pisado España por primera vez.