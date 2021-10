¿Te gusta la combinación 'total black' de las 'influencers', pero no consigues resultados? Necesitas un cinturón como el de Amelia Bono que romperá con esa monotonía.

Cecilia Franco

Desde siempre los looks 'total black' se han convertido en una opción a la que recurrimos de forma constante. Podríamos denominarlos como auténticos salvavidas que se resguardan en nuestro fondo de armario. Y aunque lo intentemos una y otra vez, puede que el estilo que queremos reflejar no es el mismo que vemos, por ejemplo, en Amelia Bono. ¿A qué se debe si son simples e idénticos 'total looks'? El truco, según Amelia Bono, está en añadir algún complemento que destaque (pero no mucho) como los cinturones con hebilla dorada que encontramos en Zara.

Observemos con detenimiento los looks que nos lanza la 'influencer' en su día a día. A través de Instagram nos ha demostrado que, para triunfar, no es necesario comerse mucho la cabeza. Simplemente, tener en el punto de mira las tendencias y encontrar en los complementos ese gran aliado que reconvertirá la idea que queremos transmitir al mundo.

Y es que Amelia Bono que ya ha previsto la vuelta de las botas cowboy para combinar con 'total looks', y se ha encargado de enamorarnos con prendas básicas, ha provocado que algo llame nuestra atención, y es ahí cuando nos hemos percatado de un pequeño detalle.

Realmente, su 'estilazo' innato lo consigue en su día a día a base de prendas de fondo de armario y complementos llamativos, que destaquen y aporten esa chispa que buscamos. Para ello, tanto las botas en tendencia, como los bolsos como pueden ser los moon bags pueden ser un gran aliado, pero… ¿qué nos dices de los cinturones?

6 cinturones de Zara que elevarán tus 'total looks' más básicos Ver 6 fotos

Efectivamente, los cinturones además de realizar la función básica de sujeción, también se han convertido en un complemento que, como bien está demostrando Zara, su especialidad va más allá. Y sí, su especialidad es dar el toque 'fashion' a cualquier opción, ya sea jeans o incluso vestidos. ¡Y no nos puede gustar más!

En esta ocasión, Amelia Bono nos ha sorprendido con un 'total black' de pantalón y jersey, que ha combinado con un cinturón negro que destaca por su hebilla dorada. Un diseño que pertenece a Zara (15,95 €) y que nos ha conquistado por la versatilidad y el juego que nos puede dar. ¿Lo mejor? Hemos encontrado este diseño y muchos otros diseños que elevarán cualquiera de nuestras opciones. ¡Sea cual sea! ¿A qué esperas para jugar a las combinaciones?