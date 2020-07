Chiara Ferragni ha hecho su debut musical con un guiño 'fashion' al vestido jungla de Jennifer Lopez

¡Fantasía de la buena!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que Chiara Ferragni se ha convertido con el paso del tiempo en una empresaria a la que no le da miedo enfrentarse a nuevas aventuras. Hace ya más de diez años que comenzó su andadura como 'blogger' y ahora puede mirar atrás y decir con orgullo que es una de las 'influencers' más poderosas e influyentes (nunca mejor dicho) del planeta.

Ha colaborado con las marcas más prestigiosas de moda y belleza, ha construido un imperio millonario, ha conseguido encontrar también la estabilidad sentimental junto a Fedez, con el que tiene un hijo, Leo, y durante esta pandemia por Covid-19 fue de las primeras en utilizar su poder mediático para alertar al mundo de que el coronavirus no era ninguna broma. De hecho, no dudó en llamar al orden a algunas celebrities (como Kendall Jenner o Demi Lovato) que al principio instaron a sus seguidores a hacer oídos sordos a todas las alertas sanitarias.

Bien, pasado ya un confinamiento en el que Chiara Ferragni nos tuvo bastante entretenidas con sus Stories, ahora la joven ha vuelto al trabajo y ha desvelado que ha participado en el videoclip de la cantante Baby K, 'Non mi basta più". Y mira, os lo dejamos aquí porque la verdad es que no tiene desperdicio ninguno.

Te guste o no la canción (nosotras también tenemos nuestras dudas), lo que está claro es que Chiara Ferragni ha querido rendir homenaje (suponemos que consciente) al vestido que lució Jennifer Lopez en la gala de los Grammy del año 2000. Sí, aquella en la que apareció con un sensual vestido de Versace que, a día de hoy, sigue dando mucho de qué hablar y es todo un referente en cuanto a moda.

Y bueno, vale que no es exactamente el mismo, pero hasta Chiara ha elegido una imagen para promocionar este video en Instagram en la que la parte de arriba de su look es, sin duda, todo un homenaje al Versace de Jennifer. Y el que diga que no, miente.