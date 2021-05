La cantante, que está al borde del millón de seguidores en Instagram, ha abierto el baúl de los recuerdos para compartir con nosotros un posado de lo más sensual.

CARMEN RAYA

Hace ya décadas que Chenoa entró en nuestras vidas. Concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo', su pasión y talento la llevaron a convertirse en una de las participantes más exitosas del programa. Constancia, esfuerzo y mucha dedicación es lo que ha necesitado Chenoa para posicionarse como una de las cantantes más escuchadas (y vendidas) tanto en nuestro país como en América Latina.

Consciente de la parte más dura de su profesión, Chenoa fue consciente enseguida del vínculo que se había creado entre ella y sus fans. Una relación que gracias a las redes sociales se ha ido haciendo cada día más fuerte. Además, la intérprete no duda en mimarlos contándoles su día a día, sus inquietudes, sus nuevos proyectos, sus looks, sus entrenamientos y, por qué no, 'reInstagrameando' sus posados más espectaculares y sensuales.

Ha sido desde la cuenta del Club de Fans Oficial de Chenoa desde donde han recordado una maravillosa sesión de fotos que le realizó el fotógrafo Joan Crisol para la revista Primera Línea allá por el año 2013. Un posado que la propia Chenoa no ha tardado en compartir más tarde desde sus Stories.

Ocho años han pasado desde esta sesión de fotografías donde se muestra el lado más guerrero y sensual de Chenoa. Una mujer con las ideas claras, fuerte e independiente, que siempre ha afrontado los problemas con una sonrisa en los labios. Atrás quedó ese momento 'ruptura con Bisbal' en el que la prensa la pillaba llorando en el portal de su casa y ella daba las gracias por el apoyo recibido y pedía respeto.

Un dolor que Chenoa supo gestionar a la perfección porque con el paso del tiempo llegó a lanzar una línea de ropa que hacía referencia a ese momento tan complicado de su vida. Un pasado que ya queda muy atrás dado que Chenoa está prometida con Miguel Sánchez Encinas, médico urólogo con el que vive una relación estable desde hace años. Con él se casará en cuanto la pandemia lo permita, dado que la pareja ya canceló su boda dos veces debido a las medidas de seguridad establecidas para luchar contra el coronavirus.

A través de una exclusiva en la revista Hola!, Chenoa confirmó que no pasará aún por el altar porque le gustaría hacerlo rodeada de sus amigos y prefiere esperar a que la situación mejore.