Chenoa se pone nostálgica y saca del baúl de los recuerdos una foto de niña (con lookazo incluido)

A los 8 años lució las tendencias de la actualidad.

Woman.es

Esto de estar en casa nos pone nostálficos a todos, ¿eh? No hay famoso que no se haya resistido a buscar entre sus álbumes fotos de cuando era niños y la última que lo ha hecho ha sido Chenoa. La cantante está aprovechando estos días para tonificar -ya sabemos cómo ha conseguido ese six pack, que tiene truco- y también para poner en orden el álbum de los recuerdos. Cuando hemos visto la foto que la jurado de 'Tu cara me suena' cuando era niña nos hemos llenado de ternura. ¿Puede estar MÁS mona?

Eso sí, parece que Chenoa siente algo de timidez al recordar a su yo del pasado, que vestía con jersey tricolor, camisa estampada, pantalones azul marino y un lazo de lana -una moda que arrasó durante los años 90 entre niñas y adolescentes-en la cabeza. “Aquellos maravillosos años… (el look no tiene desperdicio😊🙏) #quedateencasa ❤”, ha escrito la cantante.

Segundos después de compartir esta imagen con sus seguidores, la fotografía se ha llenado de mensajes cariñosos y, por supuesto, alabando su look, que en la actualidad sería pura tendencia. “Ese jersey está de plena tendencia a día de hoy 😜”, le ha escrito un seguidor. “No sé que me gusta más, si la sonrisa pícara o el lazo súper mono”, le escribía otra.

Chenoa, con 8 años, podemos decir que es igual de mona y con la misma sonrisa de entonces. ¡Ideal!