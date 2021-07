La cantante Chenoa nos propone a través de sus famosas #fotoespejo un look de invitada ideal si lo que buscas es inspiración para tu evento de tarde-noche. ¡Deslumbrarás!

Cecilia Franco

La capacidad que tienen las #fotoespejo de Chenoa son incalculables. No hay ocasión en la que aparezca su reflejo en el conocido espejo y no revolucione su red. Básicamente porque las sorpresas se suceden continuamente y sus ideas pueden ir desde los looks más 'sporty' de andar por casa, a convertirse en la invitada perfecta sin salir de casa. Sí, en esta ocasión se une a la temporada BBC (bodas, bautizos y comuniones) con un 'vestidazo' de corte romano que no puede ser más espectacular.

La cantante Chenoa ha convertido su Instagram en una fuente de inspiración completísima. Y decimos completa, porque su 'feed' es una lluvia de ideas todoterreno con un 'feedback' increíble. Puede sorprendernos con un look fitness, preparada para ponerse en forma, con un look comodísimo para ir a la oficina (como el mono que encontró en rebajas) o tan natural como la vida misma con ideas en moda baño que nos vienen de lujo para este verano.

Y hablando de verano, ¿tienes un evento especial? Puede que esto te traiga un poco de cabeza, pero Chenoa siempre aparece en el momento adecuado para salvarnos de cualquier tormento.

Bodas, bautizos, eventos familiares…Da igual cual sea el propósito, lo importante es que deslumbres y, si ese día marcado en el calendario tiene como horario tarde-noche, la idea que nos propone Chenoa es justo lo que necesitabas ver. La cantante nos sumerge en el mundo de eventos con un 'vestidazo' que no puede ser más bonito y favorecedor.

Un diseño de corte romano asimétrico de la firma sevillana Cayma Closet, disponible en tono blanco y negro por 79,95 €. Un vestido largo con detalles fruncidos y abertura lateral que te hará sentir en una alfombra roja sin necesidad de salir de casa. "Así de sencilla", comentaba divertida al tiempo que preguntaba a sus seguidores: "¿Qué complementos o tipo de peinado le falta a este look? Os leo". Y justo eso es lo que lo hace especial, el hacer partícipes a todos sus seguidores a la hora de completar su look más sofisticado. ¡Nosotras lo tenemos claro!

Ella ha combinado este diseño con unos zapatos de Menbur en tono nude. Y nosotras proponemos incluir un bolsito mini (muy en tendencia) en tono nude o con detalles 'glitter', y de peinado un bonito recogido para que destaque la asimetría del escote.

