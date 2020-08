"Aún me entra y sobrevive, ¡toma ya!"

Los fans de 'Operación Triunfo 1' están 'living' con el último 'momentazo' que Chenoa les ha brindado en su Instagram... ¡y con razón! Puesto que lo que a primera vista parecía un posado muy sexy en bañador, escondía en realidad una curiosa anécdota que nos ha trasladado hasta el año 2001 (y la foto que lo prueba ha disparado los contadores de nostalgia de Instagram).

En los últimos tiempos la cantante ha dado rienda suelta a su sensualidad, publicando en sus redes todo un álbum de fotos explosivas: 'selfies' en el espejo recién salida de la ducha, imágenes de sus trabajados abdominales, besos con su prometido... y es que, pese a la cancelación de su boda debido al coronavirus y las complicaciones que esta crisis le ha supuesto en el ámbito profesional ¡Chenoa está radiante!

Sin embargo, la instantánea que ha compartido este lunes con sus más de 800.000 seguidores no solo dejaba ver su 'tipazo' en bañador, sino que además lanzaba un divertido reto: "Buena semanita, así de postura sencilla. A ver quién adivina de cuándo es este bañador que llevo", lanzaba la artista.

¡Y bingo! Parece que, como muchos intuían, el traje de baño lleva 19 años en su armario y lo estrenó en la Academia de 'OT' durante su paso por el 'talent'. Así lo ha confirmado ella misma con una divertida imagen junto a su compañera de edición Gisela que ha revolucionado a todos los incondicionales del programa.

"Aquí la prueba: bañador OT1 jajajaja Aún me entra y sobrevive, ¡toma ya!" ha escrito junto a la foto en la que aparece con el bañador en cuestión (que, por cierto, no recuerda de qué marca es), gorro de piscina y toalla a la cintura, lista "para ir a clases de natación"; una afirmación que ha captado la atención de los últimos concursantes que han pasado por el programa. "Mira, ¡ellas tenían natación!", comentan en la publicación Maialen y Eva, aspirantes de la generación del 2020 quienes no contaban con esta asignatura en su horario.

Las reacciones, tanto de los otros 'triunfitos' (Manu Tenorio, Geno y Gisela son algunos de los que han dejado sus mensajes en la sección de comentarios) como de sus fans, han despertado los recuerdos de aquel concurso, que como la propia Chenoa ha afirmado, por mucho que pasen los años "es atemporal".