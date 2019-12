La chaqueta de Nuria Roca por la que sí querrás llevar lentejuelas esta Navidad

Perfecta para llevar por el día o por la noche.

Si huyes de las lentejuelas porque crees que no son para ti es quizá porque no hayas encontrado la fórmula adecuada para lucirlas. En vestido es la opción más recurrente y con la que seguro llamarás la atención. Pero, no te equivoques, no es la única. Hay muchas otras maneras de caer en el 'brilli brilli' de una forma mucho más sutil si el exceso es lo que te preocupa.

Por ejemplo con pantalones, como vimos a Selena Gómez hace unos días, o con una falda como la que Nuria Roca nos enseñó también la semana pasada. En ambos casos quedó muy claro lo importante que es elegir bien con qué combinar dichas piezas, sobre todo cuando se trata de lucirlas en un entorno que va más allá de la noche.

La sencillez siempre gana y un simple suéter podía ser la mejor idea por el hecho de restarle brillo a cualquiera de las dos prendas. La de la presentadora, concretamente, es una fórmula con la que parece sentirse muy cómoda porque ha decidido probar suerte con una muy similar, siendo ahora la pieza estrella del look una colorida chaqueta.

Con una camiseta básica en color negro y unas gafas de sol moradas, Nuria quiso reivindicar las lentejuelas en un contexto menos festivo gracias a esta chaqueta que jugaba con diferentes tonalidades en degradado que lograban aportar el toque justo de brillo.

Pero no solo eso, la de Nuria es una doble reivindicación porque deja claro también como la edad tampoco es límite a la hora de lucir lentejuelas, siguiendo el ejemplo de Máxima de Holanda, quien sorprendió recientemente con un diseño que bien podríamos copiarle para estas fiestas.

Por cierto, si te ha gustado tanto como a nosotras esta chaqueta, estás de suerte porque hemos fichado esta joya multicolor en Antik Batik por 415 euros.

Una nueva versión de la clásica blazer de esmoquin que puede lucirse sola a modo de top o abierta como ha hecho Nuria Roca.

Lo que queda claro de nuevo después de ver este gran hallazgo es que siempre es buena idea tener un ojo puesto en la tele cuando sale la valenciana en ‘El hormiguero’ porque de sus looks siempre sacamos muy buenas ideas en las que inspirarnos delante del armario.