La fórmula definitiva para parecer más alta.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Lo de que los pantalones anchos son perfectos para bajitas no es ninguna novedad. De hecho, los 'palazzo' de tiro alto (por supuesto) han vuelto para quedarse, tal y como hemos visto en los looks de celebrities como Jennifer Lopez o Gwyneth Paltrow, ya que son ideales para ganar unos centímetros de altura y para estilizar nuestra figura.

¿Qué pasa si esa prenda la conjuntas con la chaqueta y el peinado adecuado? ¡'Voilà'! Habrás conseguido el "lookazo" ideal.

Esta fórmula, con peinado incluido, la hemos descubierto en la alfombra roja de la gala 'Americans Got Talent', la versión americana del famoso programa de televisión en el que un jurado busca el mayor talento entre los participantes.

A la cita acudieron todos los miembros del jurado, entre los que se encuentran la cantante Alesha Dixon, principalmente conocida por el tema 'The boys does nothing', que en España triunfó en el año 2009 tras su llegada a las emisoras de radio nacionales.

Ha sido la propia Alesha Dixon quien nos ha inspirado con este 'total look' naranja formado por unos pantalones anchos de tiro alto y acabado de flecos, un top sujetador (que no hace más que confirmar que será otra de las prendas estrella del 'street style' en la próxima temporada) y una chaqueta con hombreras con un moño alto que, sin duda, no puede tener un resultado más favorecedor. ¡Por fin las bajitas tenemos nuestra fórmula para ganar unos centímetros de más!

Especialmente los dos últimos detalles mencionados del look de la cantante son los que marcan la diferencia.

Por un lado, las hombreras siempre tienen la misión de estilizar. Esta temporada hemos visto que han conquistado los estilismos de muchas celebrities e influencers. Y es que al hacer más ancha la parte superior del cuerpo, la cintura queda visualmente más estrecha. Por esta razón también resulta ideal mostrar parte de abdominales, como hace la propia Alesha, con un top bajo la chaqueta.

Respecto al peinado, el moño alto (además de ser muy sencillo de hacer), es superfavorecedor y, sin duda, te hará parecer más alta. ¿El truco? Hacerte un moño en la parte más alta de la cabeza, con el pelo de los laterales bien pegado. Este contraste aportará más volumen al moño en cuestión y ganarás unos centímetros de más.

Así que ya sabes, todo lo que necesitas es la fórmula de 'hombreras + moño'. ¿Te animas?