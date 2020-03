En versión mini y como top, así lo ha llevado la influencer y nos parece espectacular.

El total white ha sido una de las tendencias más importantes de la temporada de invierno y gracias a lo que nos ha adelantado las semanas de la moda más importantes parece que no va a desaparecer. Y la verdad es que nos parece genial, porque no podemos negar que el blanco es un color ideal para la primavera, y porque siempre podemos hacer como Eugenia Osborne y reconvertirlo en un look super elegante y con muchísimo estilo.

La influencer ha aprovechado la cuarentena para buscar en el baúl de sus imágenes y ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen de ella con un impresionante look total white del que nos hemos enamorado a primera vista. Y lo ha hecho poniendo con un conjunto que ha formado con un pantalón blanco, con un bonito chaleco como de lino, que da a su look un toque masculino perfecto, que completó con un abrigo largo en color blanco crudo y unas zapatillas Nike.

El conjunto completo pertenece a la firma española T.ba y simplemente nos parece tan precioso, que esperemos que pronto venga el buen tiempo, superemos la crisis por el coronavirus, para poder volver a las calles con este magnifico outfit.

Aunque ya llevábamos mucho tiempo viendo a las influencers y famosas rendidas ante el chaleco y podríamos decir que no hay mujer estilosa en el mundo que no haya llevado el chaleco, y esta primavera lo veremos corto, la versión que se puede llevarse solo, o sobre una camisa blanca o sobre un vestido. Ya hemos dicho que el chaleco añade una dosis extra de elegancia a todos tus atuendos porque es una prenda que se asocia al mundo ejecutivo, pero esta versión entallada, para marcar la figura, que deja al descubierto un poco de piel del abdomen y los botones colocados de tres en tres nos parece espectacular.

Y la verdad es que nuestras firmas preferidas ya se habían adelantado a nuestros deseos y tiene varias versiones, unas más largas otras más cortas. Hay para todos los gustos, pero estos son nuestros dos preferidos.

Chaleco raya diplómatica de Zara por: 39,95 euros.

Chaleco de lino de Mango por 29,99 euros