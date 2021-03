Con detalles calados y trenzados que te enamorarán.

Cecilia Franco

Pensar en elegancia, sofisticación y tendencias es que te venga a la cabeza Amelia Bono. A través de su Instagram no deja de sorprendernos día tras día y cuando creíamos que ya nos había ofrecido los looks más 'top' de la temporada, llega y supera nuestras expectativas. ¿Aún no tienes un chaleco de punto en tu armario? Pues Amelia Bono ha encontrado el chaleco de Zara más romántico perfecto para el entretiempo.

Siempre que pensamos en renovar un poco nuestro armario, automáticamente recurrimos a Instagram. Es nuestra principal fuente de inspiración y el primordial canal de las que más saben de moda. En este sentido, Amelia Bono se ha convertido en todo un referente estilísticamente hablando en nuestro país y es que no hay más que rastrear el 'feed' de su Instagram para rendirnos a su 'estilazo' innato.

Algo que hemos aprendido de ella, y su debilidad por Zara, es que para estar a la última no hace falta ir muy lejos. En nuestras tiendas favoritas ella encontró la chaqueta acolchada más bonita, nos animó a llevar el chaleco blanco sin camisas y logró encontrar la combinación perfecta con todas las tendencias del momento.

Todo lo que ella lleva, lo queremos. Y en esta ocasión, ha dado con el chaleco más bonito y romántico de la temporada. Sí, esa prenda que te recuerda a papá está arrasando en el 'street style' y la querrás esta primavera después de ver este diseño tan ideal y romántico, perfecto para los días más 'fresquitos'.

Reconocemos que Amelia Bono no deja de sorprendernos con sus mejores looks. Su pasión por el gigante de Amancio Ortega se ve a simple vista y su influencia es tal que es llevarlo ella y, de pronto, desaparecer en sus tiendas. ¡Magia! Ya logró agotar las botas engomadas más buscadas del momento, pero estamos seguras que este chaleco de punto de Zara (12,99 €) tampoco tardará en convertirse en la prenda más deseada de la primavera.

Si gracias a ella te animaste con los vaqueros 'wide leg' que hacen 'tipazo', ahora lo harás por fin con el chaleco. La 'influencer' ha apostado por un chaleco en tono beige de manga corta, volantes y detalles trenzados y calados ideales (sí, muy similar a un cárdigan de manga corta).

¿Buscas un look romántico, cómodo para esos días de entretiempo más 'fresquitos'? Hazte con los chalecos más bonitos de la temporada y arrasarás.