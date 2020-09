Cate Blanchett sabe que hay un escote que podrás llevar sin miedo más allá de los 50

La actriz recicla un vestido que llevó en 2015 y le queda maravilloso

Cate Blanchett ha sido este año la presidenta del jurado de la Mostra de Venecia y más allá de su labor como jurado, la actriz australiana no ha dejado de sorprendernos con cada uno de sus looks. Primero porque cada atuendo que ha escogido ha sido una importante declaración de moda. En un mundo donde el fast fashion prima, la intérprete dos veces ganadora de un Oscar, ha decidido olvidar eso de que solo se puede poner un vestido una vez y ha demostrado que tanto dentro como fuera de la alfombra roja está permitido reutilizar estilismos.

El pasado 2 de septiembre la vimos con un hermoso vestido de lentejuelas de Esteban Cortazar que ya llevó en 2015. Después combinó un hermoso top floral de Alexander McQueen con unos pantalones negros, el top ya lo había llevado en los BAFTA de 2016, pero en aquella ocasión lo mezclo con una falda larga negra.

Y así la hemos visto repetir un mono tie-dye o un traje blanco de camisa y pantalón de Esteban Cortazar. Y la noche de ayer, miércoles, lo ha vuelto a hacer. Cate ha escogido un impresionante diseño negro muy elegante con escote en pico, manga francesa con bordados de pedrería al tono, cinturón a modo de lazada como detalle y cola. Un diseño de Armani Privé que ya estrenó en 2015 durante otra festival cinematográfico, el de Cannes.

Lo cierto es que no solo aplaudimos que haya vuelto a llevar un vestido, sino el espectacular escote con el que termina por reafirmar que no hay edad para llevar uno. En definitiva quien siga creyendo que los escotes imposibles son solo para las jovencitas no ha visto a JLo o a la mismísima Cate.

Ambas tiene más de 50 años y han sabido llevar con elegancia, pero a la vez sensualidad escotes pronunciados. Eso sí, en el caso de Cate Blanchett, ha llevado este último con mucha elegancia y sofisticación.