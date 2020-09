Cate Blanchett ha encontrado el bolso que todas hemos esperado llevar a todos nuestros viajes porque no ocupa nada y te crearás un lookazo cuando lo combines con vestidos largos y vaqueros

Un look perfecto para entretiempo.

Woman.es

Que Cate Blanchett es una de las mujeres más elegantes del mundo es un secreto a voces. No hay alfombra roja donde no capte la atención de todos los focos y no nos extraña porque cada vez que pisa una red carpet se convierte en la reina absoluta del estilo. Lo hace cada año en los Premios Oscar, en los Globos de Oro y ahora lo ha vuelto a hacer en el Festival de Cine de Venecia. Durante estos días que se celebra la Mostra de Venecia, la actriz nos ha dado varias lecciones de estilo, pero no solo cuando ha acudido a los estrenos, también con sus looks sencillos nos ha enamorada, como lo ha hecho con el conjunto en total white que combinó con bolso de Antik Batik.

- Cate Blanchett deslumbra en la inauguración del Festival de cine de Venecia.

- La lección de estilo 'diagonal' de Cate Blanchett.

- Cate Blanchett y el look que adorarán las mujeres de más de 50 años.

La actriz, que tiene 52 años, es todo un icono de estilo. Acierta con las tendencias, con el tipo de patrón de sus vestidos, con los colores... Además una de las claves es que sabe adaptar lo que se lleva a su estilo, como lo ha hecho un mono blanco que ha coordinado con zapatillas deportivas de Gucci y bolso de algodón azul con estampado veneciano de Antik Batik que nos tiene completamente enamoradas.

Cate Blanchett no solo es una de las mujeres más admiradas por su trabajo en el cine y por su estilo, también por lo bien que se conserva. En una entrevista en Allure, Cate Blanchett reconoció que le debía mucho a su madre porque siempre le advirtió que el sol no era bueno para la piel, por eso desde niña no sale de casa sin protector solar y es muy común verla escondida tras unas gafas de sol. "Creo que el 90 por ciento de las personas que tienen problemas con la piel lo tienen por el daño que les ha hecho el sol", declaró.