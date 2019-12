Con capa y minimalista: el precioso vestido de novia de Hilary Duff

Novia moderna, pero sencilla.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Hilary Duff nos ha sorprendido a todos casándose por sorpresa pocos días antes de Navidad. Unas fechas muy especiales que la actriz y su ya marido, Matthew Koma, han querido celebrar haciendo oficial su amor. Una ceremonia en la que el gran protagonista ha sido, cómo no, el vestido de la novia. La cantante ha confesado que no quería nada extravagante y que quería que fuese moderno, pero al mismo tiempo minimalista. Vaya, lo que muchas de vosotras buscáis.

Finalmente, la también cantante encontró lo que buscaba en las cuidadosas manos de Jenny Packham, una de las diseñadoras favoritas de Kate Middleton. Junto a ella diseñó una creación con capa, mangas abiertas y hombreras muy marcadas. Una pieza exquisita con la que Hilary Duff brilló en uno de los días más felices de su vida.

Un diseño que, como la misma Hilary ha confesado, también iba en sintonía con el gusto de su marido. "No le consulté cómo quería que fuese mi vestido porque yo ya sabía lo que quería yo. Sin embargo, no me veía con un vestido pomposo al lado de Matthew y sé que a él tampoco le hubiese gustado al así. Podríamos decir que con este diseño busqué que hubiese una sintonía estética entre él y yo", ha afirmado la actriz.

Una prueba más de que las capas están a la orden del día en el mundo bodas y que el minimalismo no tiene por qué ser aburrido cuando se trata de dar el 'sí, quiero'.