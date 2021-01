¡Todo un acierto!

Cecilia Franco

Nuria Roca se ha convertido en todo un referente. Sus fotos en el espejo ya son famosas y sus propuestas 'fashion' reflejadas en él no nos pueden gustar más. Estos días de nieve Nuria Roca nos propone una opción calentita y a la vez comodísima para llevar jerséis muy gorditos debajo: una capa acolchada.

Con este frío llevas capas y capas de ropa, buscas las prendas más calentitas y, ¿cuál es el problema? Que en ocasiones te ves incómoda porque literalmente no te puedes mover. Nuria Roca opta por una versión del abrigo acolchado que nos encanta porque además de calentito, es ligero y comodísimo.

Los plumíferos en forma de capa están triunfando entre las que más saben de moda y Nuria Roca, como buena 'fashionista', no iba a dejar pasar esta tendencia.

Ella ya tiene las zapatillas de colores de Lidl y arriesgó con el traje retro que es tendencia. Ahora, para inmortalizar la nevada histórica en Madrid, Nuria Roca optó por un outfit IDEAL.

Un look (casi) 'total black' con un jersey en tono mostaza, pantalón de Mango y sombrero, ideal para los días de más frío. ¿La gran protagonista? La capa acolchada que resolverá cualquier look y conseguirá que, a pesar de llevar un jersey gordito o mil capas de ropa, tengas ligereza de movimiento. Con ella irás calentita, pero no agobiada este invierno.

Tiendas como Zara han apostado por este poncho-capa que, por supuesto, ha arrasado y está ya agotado. ¿Aún no lo tienes? Te proponemos la versión que hemos encontrado en Desigual (89,95 €) o hazte con un abrigo de rebajas y estarás lista para disfrutar de la nieve.