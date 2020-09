La mejor forma de llevar el traje para ir a la oficina sin parecer demasiado seria.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Nunca subestimes el poder de una camiseta blanca, amiga. Y no solo porque quien esté tecleando estas letras lo piense, también se lleva parte del mérito Tamara Falcó. De sobra es sabido que una camiseta blanca es una prenda básica, atemporal y muy fácil de combinar, pero la clave está en encontrar una camiseta blanca de culto, es decir, que se note que es de calidad, como la que luce la influencer.

No hay persona en el mundo que no tenga una camiseta blanca en su armario, tan necesaria como unos pantalones vaqueros o una camisa blanca. La camiseta blanca dejó de ser una prenda propia de la clase trabajadora, que no identificábamos con la elegancia, para convertirse en un elemento básico en la moda de los años noventa, que continúa en la actualidad. Tanto es así que Tamara Falcó, a quien estamos acostumbradas a ver con vestidos delicados, se ha servido de esta prenda tan sencilla para restarle formalidad a su look.

La marquesa de Griñón llegó a San Sebastián (ya contamos los minutos para el look que se ha marcará en la alfombra roja) enfundada en un traje rojo, con pantalón masculino de talle alto, que coordinó con unas zapatillas de deporte. Oye, y cómo se nota que está a la última en tendencias, porque ha tomado muy buena nota de las propuestas de Alberta Ferretti, Prada: el rojo es el color de moda este otoño-invierno 2020/2021.