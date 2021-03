Esta camisa larga de lentejuelas de Zara, que te servirá como abrigo de verano, es capaz de transformar un conjunto y convertirlo en un look de pasarela

Si no estás lista para brillar, ya te puedes ir preparando.

PILUCA SANTOS

Las prendas de abrigo en verano, aunque a veces le demos menos importancia en los looks, son tan básicas como los complementos para marcar la diferencia. Son, en definitiva, claves para transformar un look. Y si por algo se caracteriza la camisa de lentejuelas que hemos fichado en Zara es por ser original y digna de un look que parece sacado de la pasarela. Aunque todavía hace frío y no ha llegado el momento de guardar los abrigos, sí estamos en ese punto en el que ya apetece comprar prendas de primavera. Y nosotras hemos dado con la más especial de toda la web de Zara.

-Amancio, por favor, necesitamos que repongas en Zara el trench de Everlast que tienen Alba Díaz y Laura Matamoros.

-La chaqueta de Zara más bonita nos la ha descubierto Rocío Osorno y cuesta menos de 30 euros.

Lo nuevo de Zara ya está tanto en sus tiendas online como físicas y, quizá porque el cambio de estación está cerca, quizá porque el calor nos pone más alegres, tenemos más ganas de salir y de estrenar ropa, pero, lo confesamos, es imposible no enamorarse de la nueva colección de Zara. Hay prendas ideales, pero con la que hemos tenido un flechazo es con una camisa larga, de color salmón y que está cuajada de lentejuelas, ideal para las noches de verano o, en primavera, para aportarle una dosis extra de glamour a nuestro look. A la venta en la web de Zara por 59,95€, de momento está disponible en todas las tallas, desde la XS a la XL.

Pero si prefieres algo más sencillo, seguro que un sobretodo como el que hemos encontrado entre las novedades de Paz Torras, que cuesta 114,95€, te encaja. 'Oversize' y marrón oscuro, es perfecto para combinar con los looks de falda pantalón, vaqueros e incluso vestidos de estilo ibicenco.

La firma española, con tallas hasta la 50, abrió el 11 de marzo dos córners en El Corte Inglés de Sevilla Este y en el de San Juan de Aznalfarache, además de otros 7 en otros puntos de España, como paso clave en su estrategia de expansión nacional y acercamiento al cliente final tras más de 50 años con presencia en tiendas multimarca internacionales.