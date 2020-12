La camisa efecto piel de Amelia Bono es perfecta para el entretiempo porque la puedes usar como cazadora e ideal para el invierno porque es muy abrigada

Nos encanta para combinar con vaqueros.

Amelia Bono nos ha vuelto a crear una necesidad. La influencer ha lucido una camisa negra efecto piel que nos parece una pieza perfecta para los looks de entretiempo, pero también de invierno. Y es que está más que confirmado: hay nueva influencer en Instagram y se llama Amelia Bono. Amiga de Paula Echevarría, con quien comparte su gusto por la moda, la hija de José Bono y Ana Rodríguez Mosquera cuenta ya con más tres mil seguidores. Y, claro, no nos extraña porque sus looks están cuajados de tendencias de la temporada. Entras en su cuenta de Instagram es un catálogo de todo lo que se lleva.

Con un estilo clásico y con algunos toques actuales, Amelia Bono además combina a la perfección moda low cost con otras de firmas de alta gama. En su armario hay ropa de tiendas tan famosas como Zara, Uterqüe, Mango… que coordina con el gusto de las influencers que superan el millón de seguidores. Además alimenta sus redes no solo con looks, también comparte momentos en familia, con sus pequeños, o sus tips de belleza.

En uno de los últimos stories de Instagram que ha compartido, le hemos fichado la camisa negra efecto cuero de la que estamos enamoradas. Perfecta para el entretiempo porque la puedes usar como cazadora, es ideal también para el invierno porque es muy abrigada. Ella la ha combinado con vaqueros, pero se nos ocurren otras ideas: falda de tubo y camisa blanca para crear un look por capas o un total white con pantalón de pana y jersey de punto fino.