Camilla Cabello se inspira en Shakira (la de los 2000's) para su look más 'hippie'

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Camila Cabello y Shawn Mendes están viviendo esta pandemia mundial en Miami y, con medidas un poco más laxas que en el resto de países, la pareja aprovecha para salir a pasear cada mañana. De ahí que día a día, podamos ver los looks de ella que, para ser sinceras, son muy relajados y casual. Algo que nos encanta porque en momentos como estos, la comodidad es prioritaria y no hay que andar pensando qué me pongo. Bueno, que también está bien arreglarse un poquito, pero así de buena mañana como que los looks de Camila son fantasía.

De hecho, el último de ellos nos ha recordado muchísimo a la estética que lucía Shakira allá por el año 1995 (mejor no hagáis las cuentas) cuando su disco 'Pies Descalzos' era todo un éxito de crítica, público y ventas. La cantante de 'Señorita' ha combinado unos pantalones con estampado 'new age' con caída fluida y tejido elástico con un top crochet en azul que le hace una figura maravillosa. Bueno, la que tiene.

Eso sí, este tipo de pantalón es ideal para las bajitas (como ella) porque alargar la silueta hasta el infinito (y más allá) y al ser de cintura baja disimulan caderas.

La joven salía a pasear de la mano de Shawn Mendes con el que está pasando esta cuarentena y con el que parece mantener una relación más que estable. Recordemos que Camila y el cantante era amigos desde hacía muchos años, pero el interés romántico entre ambos surgió después de que lanzaran el tema 'Señorita'. Aunque en un primer momento se especuló con que todo era obra de una estrategia de marketing, lo cierto es que el paso del tiempo les ha dado la razón.

Otra pareja que también está paseando su amor durante esta pandemia mundial es la formada por Ben Affleck y Ana de Armas, quienes están dejando claro que su relación también va viento en popa.