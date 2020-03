¡Qué calladito se lo tenían! Michelle Williams y Thomas Kail se han casado en secreto

Que no todo van a ser malas noticas, amiga. Desde este momento no dejamos de fantasear con su vestido de novia.

Parece que en los últimos días es imposible que no se hable de otra cosa que no sea el coronavirus, pero, por suerte, pasan cosas buenas en el mundo: HAY AMOR. Hace unos días que, por fin, Ana de Armas y Ben Affleck confirmaron su relación (y de ellos ya te hemos hablado largo y tendido nosotras), y hoy venimos con otra buena noticia y también relacionada con el amor: Michelle Williams y Thomas Kail podrían haberse casado, tal y como ha publicado US Weekly. ¡Bien, bien, bien!

¿Y cómo no nos hemos enterado hasta hoy de semejante noticia? Pues todo apunta a que podrían haberse casado en secreto. De hecho, las especulaciones empezaron hace unos días cuando el Daily Mail publicó unas imágenes de ambos y al hacer zoom a sus manos… ¡tachán!: llevaban anillos en los dedos en los que se colocan los anillos de casado. Y no sería nada descabellado porque a pareja, que espera su primer hijo en común, llevan comprometidos desde diciembre de 2019. Mucha casualidad tendría que darse, ¿no?

Ahora US Weekly ha hablado con una fuente cercana a la pareja y se lo ha confirmado. Al parecer, ambos “se enamoraron rápido”. ¿Y de momento qué dice la pareja? Pues ni mu, oye. No sabemos si se han tomado totalmente en serio eso del ‘stayathome’ y están viviendo su particular luna de miel o simplemente harán como en su día hicieron Sara Carbonero e Iker Casillas y nunca hablaron del tema.

Eso sí, nos quedamos con las ganas de ver a Michelle Williams vestida de novia, con los lookazos que lleva sobre la alfombra roja, su modelito nupcial apuntaba muchas maneras. ¡Ojalá algún día lo veamos! Vamos, eso si se han casado, claro.