Si buscas una americana elegante para Navidad, no puedes perder de vista es look de Elena Furiase

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¡Amiga, ya ha empezado la cuenta atrás para la Navidad! Y, junto con los vestidos negros, la prenda estrella siempre es un blazer porque aporta elegancia a cualquier look. Si hay una prenda que nos salva de todos los momentos “no tengo nada en mi armario”, “no sé qué ponerme” o “quiero ir elegante pero no demasiado formal” esa es el blazer. Es elegante si la combina con un pantalón de vestir, es desenfadada si la llevas con unos vaqueros y puede ser muy sexy cuando debajo de ella no llevas nada (si eres muy atrevida) o con un top, pero sobre todo el blazer es la prenda por excelencia para vestir elegante. Y Elena Furiase ha dado con la americana más especial para Navidad.

Negras, grises, vaqueras, estampadas, lisas, de piel, cruzadas, con botonadura simple, anchas o ceñidas… hay infinidad de americanas de tendencia para crear un look para el invierno 2021 con que se adapte a tu estilo. Si eres atrevida, tienes fichar la de Elena Furiase.

De tejido brocado, la chaqueta sastres de la actriz es de Sandro y, si te gusta, tenemos una buea noticia para ti porque, aunque el Black Friday es la semana que viene, ya está rebajada. Su precio original era de 295€, ahora cuesta 206,5€.

Elena Furiase la lució con un look en total black, con pantalones cropped, y camisa negra, ideal para cualquier conjunto de fiesta de Navidad.