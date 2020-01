El bolso 'Pouch' de Bottega Veneta, junto con las sandalias de tacón minimalista, fue lo más buscado en moda de 2019, este año el ‘Cassette’ será el bolso ansiado (y también de la firma italiana)

El informe anual de lyst.es clasifica a Bottega Veneta como la firma de moda más buscada el año pasado y nosotras predecimos que también lo será en 2020.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Si durante el 2019 no paramos de ver el modelo 'The Pouch' de Bottega Veneta, este año ocupará su lugar el 'Cassette' (y ya hemos caído rendidas de lo bonito que es).

¡Oh... el mundo de la moda! Ese que gira alrededor de todos nosotros, que nos educa y nos define, que nos da la posibilidad de establecer nuestra personalidad, que nos inspira. Empresas que van mucho más allá de la funcionalidad básica de cubrirnos del frío. ¿Puede existir una industria más unida al arte? Y, como el mundo del arte, está repleto de artistas temperamentales, inconformistas, revolucionarios y adelantados a su tiempo. El resultado de toda esta ecuación son artículos que nos llegan a lo más profundo del corazón, como del que venimos a hablar aquí: el bolso 'Cassette' de Bottega Veneta.

No podemos negarlo. Algo tiene que estar haciendo muy (muy) bien el equipo de Bottega Veneta para encabezarse con diferentes modelos de bolsos como 'it bags'. La firma de moda italiana desbancó al 'Baguette' de Fendi en cuestión de meses con 'The Pouch'.

El modelo 'The Pouch', según el informe anual de lyst.es, ha desatado la locura, aumentando las visualizaciones de la página web de Bottega Veneta en un 297%. ¿A qué se debe su éxito? Probablemente debido a que fue un bolso adorado por directoras de revistas de moda, actrices e 'influencers' alrededor de todo el mundo. Un ejemplo es Rosie Huntington-Witheley, quien publicó el modelo 39 veces en Instagram en el plazo de 3 meses. Este bolso tan 'instagrameable' puede ser tuyo por 2.100 euros, eligiendo entre 5 colores.

Y no solo el bolso, las sandalias 'Strech' de la misma firma desencadenaron un 47% de búsquedas solo en julio, aunque la demanda se mantuvo durante todo el verano. También escenificando este ejemplo Rosie Huntington-Witheley. ¿Tendrá debilidad por la marca?

¿Qué se avista en el horizonte? El bolso 'Cassette' (también de Bottega Veneta). Parece que se han tomado muy enserio estar presente día sí y día también en Instagram y el 'street style'. Este nuevo modelo, tan prometedor como sus antepasados, se nos presenta en 3 estilos: de piel lisa, acolchado y con textura de ante. Los colores disponibles varían dependiendo del estilo, pero nuestro favorito (y parece que el de Internet también) es el 'Padded Cassette Bag'. Cierre magnético, interior idéntico al exterior, cremallera y asa bandolera, hecho con anchas tiras de napa de doble cara en un tejido ortogonal. La descripción no puede ser más irresistible.

Estamos en el primer mes del año y ya lo hemos visto en acción por diferentes perfiles de Instagram. Un modelo de bolso versátil y que grita ''moda'' allá por donde va. Aviso a navegantes, porque en 2020 Bottega Veneta piensa superarse.

Es emocionante ver cómo la moda marca cada año, cada década. Y es que puede que sea una de las pocas industrias que tiene el poder de representar una época.