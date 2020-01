Verdes y de estampado pitón, las botas de Nuria Roca con las que levantarás cualquier look

¡Y están rebajadas al 30%!

María Aguirre | Woman.es

Las botas cowboy lo han acaparado todo este invierno. No hay firma de calzado que no haya incluido al menos un modelo inspirado en el lejano oeste y se haya atrevido a versionarlo con flores, bordadas, metalizados, en color blanco, y hasta cubierto de glitter. Hemos descubierto infinitas variedades con las que animarse a sumarse a la tendencia, pero entendemos no por ello tiene por qué convencerte su diseño.

Por suerte, para todas aquellas que no se terminen de atrever a lucirlas, existen otras propuestas que pueden ser igual de cómodas y, por supuesto, cumplir con las mismas funciones estilísticas. Una de las que más fuerte ha sonado más allá de las camperas es la que tiene el estampado pitón como protagonista. El animal print continúa dando alegrías al mundo de la moda y esta vez se ha plasmado de lleno en el apartado de los complementos, siendo los bolsos y los zapatos los principales objetivos.

Si hablamos de botas, las de dibujo de serpiente son igual o más atrevidas que las cowboy pero en eso es precisamente donde radica su atractivo como queda demostrado en el siguiente look de Nuria Roca.

Camiseta con flecos, falda fluida de largo midi y cinturón de gran hebilla, todo de color negro, es la combinación que la colaboradora de 'El hormiguero' escogió para acudir a realizar su habitual sección al programa de televisión. Un estilismo 'total black' al que supo añadir el toque especial que necesitaba para no pecar de excesiva sobriedad gracias al calzado.

Las botas hasta la rodilla con tacón en bloque de 8 centímetros y estampado pitón se convirtieron en el principal foco de atención, sobre todo por su atractivo tono verde esmeralda que marcaba la diferencia respecto a la tónica general de este tipo de piezas y que se convirtió desde el instante en el que lo vimos en auténtico objeto de deseo.

Un modelo llamado Livia que pertenece a la colección otoño-invierno de Stuart Weitzman y que, buenas noticias, está a la venta aún ¡y rebajado!

Su precio es de 557 euros, un 30% más barato que su precio original - 795 euros-, y están disponibles tanto en este color como en un tradicional blanco y negro. Además, si no te convence el diseño de caña alta, la firma también comercializa unos botines con las mismas características por 403 euros.