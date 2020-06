La opción que llevarás para disfrutar de cualquier plan.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

No es que podría ser sino que más bien es la opción perfecta para los días de verano en la ciudad. Así, camisa blanca, shorts vaqueros y botas 'cowboy' forman parte de un único look, el de la modelo española Marta Ortiz, por el que nosotras ya nos hemos declarado sus mayores fans. Se trata este de la unión de los básicos de todo armario que se precie y lo hacen sin importar las altas temperaturas ni las tendencias más extravagantes que reinan en la nueva estación.

Quizá, lo más chocante de este conjunto bicolor protagonizado por el blanco y el negro podrían ser las botas cowboy. Pero siendo realistas, aunque este se trata de un calzado propio de la época más fría, incluso en verano ha conseguido convencer a las que más saben de moda para continuar su éxito.

Y no es esta la primera vez que las vemos acompañando originales combinaciones. Ni tampoco la última. De hecho, fue quizá su fórmula junto a minivestidos lenceros el pistoletazo de salida que ya nos avisaba de que nuestras prendas más cortas, holgadas y cómodas se despedirían de sandalias y zapatillas deportivas.

Ahora, continuar llevando botas de aires western es todo un acierto y Marta Ortiz no ha dudado en hacernos partícipes de ello a través de esas piezas que seguro tenemos de temporadas pasadas. Unos shorts vaqueros en gris oscuro y una camisa blanca de lino son las claves indiscutibles para acompañar a una de las tendencias más potentes del verano.

Pero esto no acaba aquí. Continuamente el 'street style' nos ha demostrado que mezclar estilos y dar un lavado de cara a nuestras prendas es ya toda una rutina y, por ello, un minibolso capazo no podía faltar en este look tan sencillo.

Y versátil, a la vista está. Todo un pequeño gesto con el que añadirle más 'rollazo' si cabe y que, por supuesto, nosotras estamos dispuestas a copiar.