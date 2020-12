La bota alta blanca ha vuelto, pero no como esperabas (e Irina Shayk tiene la culpa)

Toma nota.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Irina Shayk es, posiblemente, una de las modelos con más proyección internacional de los últimos tiempos. Aunque parezca que fue ayer cuando la veíamos pasear del brazo de Cristiano Ronaldo, lo cierto es que Irina pronto se despegó de la etiqueta de "novia modelo de" y demostró que su talento habla por sí solo. Imagen de innumerables firmas, Irina también ha desarrollado un estilo muy personal que nos deja siempre 'lookazos' que, obviamente, dan la vuelta al mundo.

- Irina Shayk tiene el conjunto más buscado y nos ha enseñado cómo llevarlo.

-Los jerséis de Cashmere que Irina Shayk no se quita en invierno.

Instalada de manera permanente en Nueva York, aunque siempre con un pie puesto en Los Ángeles cuando sus compromisos profesionales lo requieren, Irina nos ha enamorado cuando la hemos visto paseando con unas maravillosas botas blancas que nos han transportada a 'Once Upon A Time in Hollywood' cuando el personaje de Margot Robbie recorre las calles de Los Ángeles.

Sin embargo, la modelo rusa ha sabido darle un giro a este accesorio tan complicado (unas botas altas blancas son difíciles de lucir sin caer en el exceso o en un 'outfit' demasiado setentero) y por eso las ha combinado con unos leggings negros, un jersey blanco de cuello vuelto y una cazadora de cuero con interior de borrego.

Un estilismo con el que ha pisado fuerte y que vuelve a demostrarnos que no tenemos que hacernos con prendas complicadas para rematar un look de diez. Además, estamos seguras de que la elección por parte de Irina de esos pendientes dorados de aro son un guiño a ese punto setentero que tiene cualquier bota alta blanca que se precie.

En cuanto al bolso, Irina lució una creación mini de forma ovalada que están tan de moda ahora y que llegan tras el auge de las riñoneras. Sin duda, un look que, como viene siendo habitual, servirá de inspiración a mujeres de todo el mundo.