Este bolso de Tous que encontrarás en el Black Friday de El Corte Inglés va a ser la compra tendencia de la temporada

Los mejores regalos son los que se hace una misma.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Un gran look sin el bolso acertado nunca será un gran look. Que sí, que estamos de acuerdo en que unos zapatos bonitos (y limpios, como dirían las madres) juegan un papel muy importante, pero sin un bolso no podemos salir a la calle. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis salido sin él y os habéis sentido como desnudas? Pues razón no te falta, amiga, porque un bolso bonito y que sea tendencia siempre acabará de rematar un conjunto. Y nosotras hemos encontrado un bolso de Tous con descuentazo por el Black Friday en El Corte Inglés.

Un año más, la última semana de noviembre ha llegado y es inevitable toparse con el esperado Black Friday. Este año el día de los descuentos se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre tanto en tiendas físicas como online, que muchas aprovechamos para comprar los regalos de Navidad o darnos un capricho.

En la web de El Corte Inglés, hemos encontrado un bolso de Tous que va a ser la compra tendencia de la temporada. El modelo Tous Kaos Icon es una bandolera mini bicolor en negro y rojo con solapa animal print, que tenía un precio original de 169€ y después del 20% del descuento, cuesta 118,30€.

