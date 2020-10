Primark tiene el bolso ideal de la temporada porque tiene el tamaño correcto, ni muy grande ni muy pequeño

Los bolsos, esos grande amigos, compañeros de batallas. Están siempre, son el accesorio ideal. Desde los más grandes que son una especie de bolso de Mary Poppins, hasta los más mínimos donde apenas si entra un labial. Sea como sea siempre complementan nuestro look y nunca tenemos suficientes.

Lo cierto es que sea como sea siempre necesitamos uno que tenga el tamaño correcto para llevarlo en cualquier ocasión. Uno que sea mediano, ese que no es ni grande ni pequeño, sino ideal, en el que nos cabe lo suficiente y nada más que lo suficiente. Porque seamos honestas los XXL hace que nos llegue a doler la espalda y hombros de tantas cosas que le metemos, y los XS solo sirven para llevar a una fiesta, porque muchas veces solo caben las llaves y el labial, y se lo fuerzas quizá entre tu móvil.

Y parece que los diseñadores de Primark han escuchado nuestras necesidades y la marca ha dado en el clavo. Y lo ha hecho con un bolso mediano, clásico, liso y en varios colores. Pero lo mejor es que solo cuesta 8 euros.

Este bolso está disponible en la tienda y lo venden en tres colores, negro, camel y rojo y es de efecto piel troquelada, con solapa tipo sobre y asa redondeada para que lo lleves en el brazo.

Gracias a su tamaño perfecto lo puedes llevar con cualquier look tanto de día como de noche. Pero si todas estas características no te terminan de convencer, entonces lo hará su precio. Solo 8 euros, de verdad que esta es una oportunidad en mil, pocas veces hemos encontrado un accesorio tan útil y bonito por tan poco dinero. ¡Corre! que tienen pinta de volverse en el best seller de la temporada.