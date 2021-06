La marquesa de Griñón ha estado de viaje en Lisboa con una blazer que querrás añadir a tu armario.

CARLA DOMÍNGUEZ

Que levante la mano quien no ha acudido al combo de blazer+jeans. Sin duda, es una combinación infalible que solemos llevar durante todo el año. Si tienes un día con falta de inspiración, este combo tan sencillo y a la vez sofisticado, soluciona. Pero no solo nosotras, también algunas royals como Kate Middleton, o incluso la hija de Isabel Preysler, Tamara Falcó. Ambas tienen claro que una blazer no falla, y que además, tienen el poder de solucionar cualquier ‘look’. Y así lo hemos vuelto a comprobar en el perfil de Instagram de Tamara Falcó.

La actual marquesa de Griñón nos ha conquistado, y también a sus seguidores, con una blazer en color azul bebé. Para combinar esta blazer en azul, Tamara ha querido apostar por una camiseta básica en blanco, jeans rectos, y zapatillas deportivas en blanco. En cuanto a accesorios, la marquesa de Griñón no se ha podido resistir a estrenar nuevo bolso. Se trata de un bolso de la firma española Loewe. Un bolso bandolera

No sabemos de dónde es la fascinante blazer en azul de Tamara Falcó, pero sí donde puedes conseguir una versión similar, y además con descuento. Hablamos de esta blazer de Mango, muy similar a la opción elegida por Tamara, que ya tiene descuento en la web de la firma catalana.

LA BLAZER DE MANGO QUE FICHARÁS ANTES QUE NADIE EN REBAJAS

Se trata de una blazer en azul bebé con estampado de cuadros, y tejido de lino. Sin duda, una blazer muy fresca, elegante y ‘chic’ que te salvará cualquier ‘look’ de verano con jeans. Ahora está de rebajas en la web de Mango a 39,99 euros, y antes tenía un precio de 49,99 euros. También está disponible, por si te has enamorado de la blazer, en color negro.