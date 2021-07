La 'influencer' y diseñadora de moda Rocío Osorno nos ha descubierto EL bikini del verano de Onnê Swimwear y reconocemos que es lo más bonito que hemos visto hasta el momento.

Cecilia Franco

Rocío Osorno nos está haciendo grandes descubrimientos. Desde que hemos empezado con la búsqueda de nuestra renovación de armario, es inevitable no caer en la tentación cuando nos muestra su nueva colección de bikinis. ¿Tienes ya lista la maleta? ¿Quieres estrenar ese primer 'chapuzón' por todo lo alto? Entonces necesitarás el bikini efecto 'tie dye' al que se rendirán las que más saben de moda por su efecto favorecedor y novedoso.

Es cierto que aunque nos enamoramos cada nueva temporada de todo lo que lanzan nuestras tiendas 'low cost' en moda baño, siempre pensamos ir más allá. Y a pesar de que las rebajas son irresistibles, si eres amante de la moda seguro que también buscas tener en tu armario diseños novedosos y rompedores, que sorprendan y que pocas personas lleven. Pues bien, una gran experta en este tipo de descubrimientos es Rocío Osorno.

La 'influencer' y diseñadora de moda no deja de sorprendernos, y su Instagram se ha convertido en todo una fuente de inspiración arrolladora. Si hace unos días nos dejó sin palabras con el top 'cut out' más 'fashion' que agotó existencias en pocas horas y no deja de provocarnos necesidades con todo lo que encuentra en su tienda 'fav' de Inditex, ahora con su última propuesta sucederá algo similar.

Porque ahora todas pensamos de qué manera lucir fresquitas y, un plan de piscina y bikini es justo lo que más necesitamos para combatir las altas temperaturas. En esta ocasión nos ha conquistado con un bikini tan especial como favorecedor al que se rendirán las que más saben de moda.

Un diseño "efecto sorpresa" porque parecerá blanco de lejos, pero conforme se acerca descubrirás que se trata de un bikini 'tie dye' muy suave. El bikini de Onnê Swimwear, la firma que arrasa entre las 'influencers', está compuesto por un top comodísimo por su corte y el refuerzo de la goma, y braguita baja a juego. ¿Lo mejor? Podrás hacerte con este conjunto ahora en rebajas por 65 €.

Si estás buscando bikinis bonitos y originales, este puede ser un gran candidato ya que además favorece muchísimo la figura y te verás bronceada desde el primer día de playa. ¡Invierte en tus bikinis favoritos! ¿Estás lista para disfrutar con estilo del veranito? ¡Al agua!