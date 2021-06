María F. Rubíes ha encontrado el bikini de inspiración deportiva que sienta bien a todas (y, además, demuestra que no hay como unos collares de cuentas de colores para elevarlo).

María Fernández-Rubíes sigue inspirándonos, desde Ibiza, en lo que respecta a las últimas tendencias en bikinis y bañadores. Si hace unos días nos descubría el bañador con efecto toalla de Oysho (¡maravilla!), ahora ha optado por un look de 'swimwear' muy distinto, pero igualmente perfecto para lucir tipazo y, además, hacernos sentir supercómodas.

Se trata de un bikini con estampado geométrico en colores muy veraniegos -rojos, amarillos, blancos, rosas...-cuyo top, de inspiración deportiva (su escote es tipo camiseta, 'scoop' o 'brassiere') es apto para todo tipo de pechos: por una parte, es seguro y lo recoge muy bien si lo tienes grande, pero también lo realza si es pequeño. En cuanto a la braguita, es de cintura alta, perfecta para cubrir la tripita y marcar la línea de la cintura, por lo que estiliza y tiene efecto vientre plano.

¿Y dónde lo hemos encontrado? En la firma portuguesa Cantê, que distribuye en España y ofrece envíos gratis para compras superiores a 150 euros. El precio de este modelo, llamado Lua, que tiene copas extraíbles y está disponible también con estampado floral, liso y en otros colores, es de 98,90 euros.

Si quieres elevar tu look, la instagrammer también nos ha dado una buena idea recurriendo a los collares de abalorios de colores de tendencia que tanto nos gustan este verano, que son capaces de devolvernos a la infancia más colorida y que son una de las estrellas de la colección estival de Zara, que ya ha lanzado sus propuestas de madera, en cristal o combinados para alegrar cualquier look. Además, quedan estupendos mezclados, como bien sabe Erea Louro, que recientemente nos enseñaba su truco para lograr que no se enredaran entre sí. ¡La cantidad no es un problema!

Los que luce María Fernández-Rubíes pertenecen a la firma madrileña Crush The Label y están llenos de color y fantasía. Además, están elaborados a mano. Uno de los collares, el más corto, está hecho de cuentas de cuarzo y plástico, y tiene cierre y detalles chapados en oro. Es el modelo 'Disco Heaven Necklace' y puedes encontrarlo por 65 euros.

El otro, más largo (70 cm), con cuentas redondas de vidrio y pequeños adornos con forma de flores en colores rojos, amarillos, verdes o naranjas, es el collar 'Yin Yang' y tiene un precio de 65 euros. Puedes encontrarlo en blanco, como el de María, o en negro.

Eso sí, una advertencia: la marca recomienda evitar que el collar entre en contacto con el agua, por lo que es interesante que te los quites si te vas a pegar un chapuzón. Luego te los pones de nuevo y listo.

