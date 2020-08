Beyoncé ha llevado a otro nivel el look de camisa blanca masculina con shorts vaqueros y gorro de pescador

Perfecta.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Beyoncé, su marido y sus tres hijos están disfrutando de unas vacaciones en Los Hamptons y se les ha visto de lo más relajados a bordo del yate del CEO de Twitter, Jack Dorsey. Un descanso después de unos meses en los que la cantante estuvo muy implicada en todos los cambios sociales relacionados con el movimiento 'Black Lives Matter'.

Ahora, y tras convertirse en uno de los rostros más visibles de esta revolución, ha decidido relajarse en altamar y nos ha dejado claro que no hace falta complicarse mucho para bordar un look que también funcionaría en tierra. La intérprete se ha decantado por unos shorts vaqueros con un original cierre en forma de lazada, una camisa blanca masculina con bolsillo de lino y un gorro de pescador naranja que combinó con su manicura.

Un look que funciona porque es cómodo, casual y está marcado por prendas básicas que no son difíciles de combinar y que le quedan bien a todo el mundo. Además, no es la primera famosa que apuesta por la camisa masculina para la época estival.

Victoria Beckham nos demostró recientemente que la camisa azul masculina no debe faltar en nuestros armarios si queremos bordar un look que, aunque básico, no siempre está en nuestra mente. Se trata de combinar una camisa azul masculina con short blancos. Sí, así de fácil. Sin trampa ni cartón. Ideal para cuando baja el sol y el calor ya no 'aprieta' tanto.

Un estilismo ideal que la diseñadora de moda ha elevado con un cinturón marrón de cuero que realzaba más todavía su ya de por sí afinada cintura. Y para que puedas presumir tú también de atardeceres en pareja (o sola, que tampoco necesitas tener a David Beckham al lado para deslumbrar), hemos encontrado una blusa de seda azul pastel de Zara que combinada con shorts blancos queda de maravilla.