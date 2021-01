La imagen de Bernie Sanders fue tomada por el fotógrafo de la AFP Brendan Smialowski. La imagen de él sentado, piernas y brazos cruzados, con sus guantes de punto, circuló rápidamente en las redes sociales, hasta convertirse en el primer meme viral del año.

SO many @starwars/@BernieSanders memes... Thanks to everyone who sent them! 🤣 pic.twitter.com/oqTPm6Fkf4